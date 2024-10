Previsioni Meteo Rieti: il bollettino per domani venerdì 1 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 1 Novembre a Rieti indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i 21,1°C nel pomeriggio. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da est, con intensità che non supereranno i 7,4 km/h. L’umidità si manterrà su livelli moderati, oscillando tra il 39% e il 73%.

Nella notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 11,7°C. La copertura nuvolosa sarà assente e l’umidità si manterrà attorno al 69%. I venti saranno leggeri, con una velocità di circa 7,2 km/h.

Durante la mattina, si assisterà a un incremento delle temperature, che raggiungeranno i 21°C entro le ore centrali. Il cielo rimarrà per lo più sereno, con poche nuvole che non influenzeranno le condizioni generali. L’umidità scenderà progressivamente, arrivando al 39% intorno a mezzogiorno.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare leggermente, con valori che si attesteranno intorno ai 20,9°C. La copertura nuvolosa aumenterà, passando da poche nuvole a nubi sparse, ma senza alcuna previsione di precipitazioni. L’umidità si stabilizzerà attorno al 40%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 11,9°C. Il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse, con un’umidità che si attesterà attorno al 71%. I venti continueranno a essere leggeri, mantenendo una velocità di circa 5,6 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Rieti nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una leggera variabilità della copertura nuvolosa. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo le condizioni favorevoli per attività all’aperto. Tuttavia, si consiglia di monitorare eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni meteorologiche possono variare.

Tutti i dati meteo di Venerdì 1 Novembre a Rieti

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +11.6° perc. +10.6° Assenti 7.4 E max 5.8 Levante 68 % 1025 hPa 4 cielo sereno +11.2° perc. +10.1° Assenti 7.2 ENE max 5.8 Grecale 65 % 1025 hPa 7 poche nuvole +13.3° perc. +12.2° Assenti 6.6 ENE max 5.9 Grecale 60 % 1025 hPa 10 poche nuvole +20.3° perc. +19.5° Assenti 2.9 O max 2.3 Ponente 42 % 1024 hPa 13 poche nuvole +20.9° perc. +20° Assenti 5.9 O max 4.5 Ponente 40 % 1023 hPa 16 poche nuvole +14.4° perc. +13.8° Assenti 1.7 NNO max 2.6 Maestrale 70 % 1023 hPa 19 poche nuvole +12.6° perc. +11.8° Assenti 5 ENE max 4.2 Grecale 73 % 1024 hPa 22 nubi sparse +11.9° perc. +11° Assenti 5.6 ENE max 4.6 Grecale 71 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 16:58

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.