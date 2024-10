Previsioni Meteo Rimini: il bollettino per domani sabato 12 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Rimini di Sabato 12 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da una copertura nuvolosa variabile, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 15,9°C, con una leggera brezza proveniente da ovest. Con il passare delle ore, la situazione meteorologica evolverà, portando a un aumento della copertura nuvolosa, specialmente nel pomeriggio.

Nella mattina, il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso, con temperature che varieranno tra i 15,4°C e i 18,5°C. La copertura nuvolosa sarà significativa, raggiungendo il 84% intorno a mezzogiorno. I venti si presenteranno leggeri, con velocità comprese tra i 5,4 km/h e i 9,5 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente da nord-est. L’umidità si manterrà alta, oscillando attorno al 70%.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà completamente coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 18°C. Le previsioni del tempo non indicano precipitazioni, ma l’intensità della copertura nuvolosa sarà al massimo, con un valore di 100%. I venti continueranno a soffiare leggeri, contribuendo a mantenere un clima fresco e gradevole.

Con l’arrivo della sera, la situazione meteorologica non subirà significative variazioni. Il cielo rimarrà coperto, con temperature che scenderanno fino a 16,3°C. L’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo valori intorno all’80%. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni, e i venti continueranno a mantenere una leggera intensità.

In conclusione, le previsioni meteo per Rimini di Sabato 12 Ottobre suggeriscono una giornata nuvolosa, con temperature miti e senza precipitazioni. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un possibile aumento della temperatura e una diminuzione della copertura nuvolosa. Gli amanti del sole potrebbero quindi trovare opportunità migliori per godere di un clima più sereno nei prossimi giorni.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +15.9° perc. +15.7° prob. 4 % 8.6 ONO max 10.4 Maestrale 83 % 1017 hPa 3 nubi sparse +15.5° perc. +15.2° Assenti 6.9 O max 8.2 Ponente 82 % 1017 hPa 6 nubi sparse +15.4° perc. +15.1° Assenti 5.4 ONO max 7.2 Maestrale 81 % 1018 hPa 9 nubi sparse +17.6° perc. +17.4° Assenti 5.4 NNO max 5.1 Maestrale 74 % 1019 hPa 12 nubi sparse +18.5° perc. +18.2° Assenti 5.6 NNE max 4.8 Grecale 69 % 1018 hPa 15 nubi sparse +18° perc. +17.8° Assenti 8.4 ENE max 7.6 Grecale 73 % 1017 hPa 18 nubi sparse +16.7° perc. +16.5° Assenti 7.2 SE max 7.7 Scirocco 79 % 1017 hPa 21 cielo coperto +16.3° perc. +16° Assenti 6.7 SSO max 6.6 Libeccio 77 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:24 e tramonta alle ore 18:26

