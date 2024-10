Previsioni Meteo Rimini: il bollettino per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 5 Ottobre a Rimini indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio all’insegna della pioggia leggera e un progressivo miglioramento nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori freschi, con una massima che non supererà i 14,8°C. La copertura nuvolosa sarà predominante, ma nel pomeriggio e in serata si assisterà a schiarite.

Nella notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con pioggia leggera e una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 13,5°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest-Nord Ovest. La velocità del vento varierà tra i 5,6 km/h e i 12 km/h, mentre l’umidità rimarrà alta, attorno all’88%.

Con l’arrivo della mattina, la situazione non cambierà significativamente, continuando a registrare pioggia leggera fino a metà giornata. Le temperature si manterranno stabili, oscillando tra i 13,1°C e i 14°C. Anche in questa fase, la copertura nuvolosa rimarrà al 100%, con venti che si faranno più sostenuti, raggiungendo i 16,3 km/h. La probabilità di pioggia si ridurrà leggermente, ma non mancheranno brevi rovesci.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento nelle previsioni del tempo. Le nubi inizieranno a diradarsi, passando da un cielo coperto a nubi sparse. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 14,8°C. La velocità del vento si stabilizzerà intorno ai 10 km/h, con una diminuzione della copertura nuvolosa fino al 67%. La probabilità di precipitazioni scenderà ulteriormente, rendendo il pomeriggio più gradevole.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con un cielo che si presenterà sereno. Le temperature scenderanno a circa 13,1°C, mentre la brezza leggera continuerà a soffiare da Ovest. L’umidità rimarrà attorno al 78%, ma senza segni di pioggia. Le condizioni generali si stabilizzeranno, offrendo una serata tranquilla.

In conclusione, le previsioni meteo per Rimini indicano un inizio di giornata piovoso, ma con un netto miglioramento nel pomeriggio e in serata. I prossimi giorni si preannunciano variabili, con possibilità di ulteriori schiarite e temperature che si manterranno fresche. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare delle schiarite serali, mentre è consigliabile tenere a portata di mano un ombrello per la mattina.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a Rimini

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +13.8° perc. +13.5° 0.58 mm 5.6 ONO max 7.6 Maestrale 88 % 1013 hPa 3 pioggia leggera +13.5° perc. +13.3° 0.81 mm 11.7 ONO max 15.9 Maestrale 89 % 1013 hPa 6 pioggia leggera +13.3° perc. +13° 0.34 mm 13.1 ONO max 18.2 Maestrale 89 % 1013 hPa 9 pioggia leggera +13.2° perc. +12.8° 0.56 mm 16.2 ONO max 22.1 Maestrale 89 % 1014 hPa 12 pioggia leggera +14° perc. +13.6° 0.12 mm 13.7 ONO max 18.8 Maestrale 82 % 1014 hPa 15 cielo coperto +14.8° perc. +14.3° prob. 26 % 10.2 ONO max 14 Maestrale 77 % 1013 hPa 18 nubi sparse +14° perc. +13.4° prob. 20 % 7.5 O max 9.7 Ponente 77 % 1014 hPa 21 poche nuvole +13.5° perc. +13° prob. 1 % 8.5 ONO max 10.9 Maestrale 78 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 18:38

