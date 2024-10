Previsioni Meteo Rimini: tutti i dettagli per domani giovedì 3 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 3 Ottobre a Rimini indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. Durante la notte, si registreranno piogge di intensità variabile, con temperature che si attesteranno intorno ai 18°C. La copertura nuvolosa sarà totale, e il vento soffierà da sud-sud ovest con velocità moderata.

Nella mattina, le condizioni non miglioreranno, con piogge forti che continueranno a interessare la città. Le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo i 14°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 13,8 km/h, e l’umidità rimarrà elevata, attorno al 90%.

Nel pomeriggio, si prevede che le piogge diventino più leggere, ma continueranno a cadere. Le temperature saliranno fino a 17°C, mentre il vento si intensificherà ulteriormente, con raffiche che potranno superare i 30 km/h. La pressione atmosferica inizierà a diminuire, segnalando un possibile cambiamento nelle condizioni meteo.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 15°C. Le piogge si faranno più sporadiche, ma la copertura nuvolosa rimarrà fitta, e il vento continuerà a soffiare con forza.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Rimini suggeriscono un miglioramento delle condizioni meteo a partire da Venerdì, quando si prevede un parziale ritorno del sole e un abbassamento dell’umidità. Tuttavia, per Giovedì 3 Ottobre, i residenti e i visitatori dovranno prepararsi a una giornata di pioggia e vento, con temperature fresche e condizioni di maltempo persistente.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +18.3° perc. +18.2° 0.17 mm 12.3 SSO max 17.1 Libeccio 80 % 1006 hPa 3 pioggia moderata +17.4° perc. +17.6° 1.63 mm 6.6 SSE max 8.7 Scirocco 90 % 1006 hPa 6 forte pioggia +15.3° perc. +15.3° 4.9 mm 13.8 E max 16.5 Levante 90 % 1006 hPa 9 pioggia moderata +14.6° perc. +14.5° 2.39 mm 5.3 SSE max 8.6 Scirocco 93 % 1005 hPa 12 pioggia moderata +16.4° perc. +16.6° 2.27 mm 13.9 ESE max 19.7 Scirocco 94 % 1002 hPa 15 pioggia moderata +17.3° perc. +17.6° 2.02 mm 21.2 SE max 32.8 Scirocco 95 % 999 hPa 18 pioggia leggera +18.5° perc. +18.7° 0.27 mm 10 SSO max 20.7 Libeccio 88 % 999 hPa 21 cielo coperto +15.7° perc. +15.6° prob. 76 % 21.7 ONO max 30.2 Maestrale 86 % 1001 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 18:41

