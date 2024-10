Previsioni Meteo Rimini: tutti i dettagli per domani lunedì 14 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 14 Ottobre a Rimini indicano una giornata caratterizzata da una predominanza di nuvolosità, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo sarà inizialmente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 17,4°C. Con il passare delle ore, si assisterà a una graduale diminuzione della copertura nuvolosa, che porterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche.

Nella mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse e temperature che varieranno tra i 16,5°C e i 19,9°C. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con venti provenienti principalmente da ovest e sud-ovest. L’umidità si manterrà su livelli moderati, intorno al 64%. A partire dalle 11:00, la temperatura percepita sarà di circa 19,6°C, rendendo la mattinata piuttosto gradevole.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano un aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà completamente coperto. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 19°C, con una leggera diminuzione verso le 17,8°C nel tardo pomeriggio. La velocità del vento rimarrà contenuta, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 79%.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo non subiranno significativi cambiamenti. Il cielo continuerà a essere nuvoloso, con temperature che scenderanno lentamente fino a raggiungere i 17,2°C a mezzanotte. La brezza leggera persisterà, mantenendo l’atmosfera fresca e umida.

In conclusione, le previsioni meteo per Rimini nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con una predominanza di nuvole e temperature moderate. Martedì e mercoledì potrebbero portare qualche schiarita, ma la tendenza generale rimarrà verso un clima autunnale, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali variazioni nelle previsioni del tempo.

Tutti i dati meteo di Lunedì 14 Ottobre a Rimini

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +17.4° perc. +17.1° Assenti 6.6 OSO max 7.1 Libeccio 75 % 1020 hPa 3 nubi sparse +16.7° perc. +16.4° Assenti 6.3 OSO max 6.4 Libeccio 74 % 1019 hPa 6 nubi sparse +16.5° perc. +16.1° Assenti 7.3 OSO max 7 Libeccio 74 % 1020 hPa 9 nubi sparse +19.2° perc. +18.9° Assenti 0.1 S max 4 Ostro 64 % 1020 hPa 12 nubi sparse +19.9° perc. +19.7° Assenti 9 NNE max 6.2 Grecale 66 % 1019 hPa 15 cielo coperto +19° perc. +18.8° Assenti 3.9 ENE max 3.6 Grecale 73 % 1018 hPa 18 cielo coperto +17.7° perc. +17.7° Assenti 3.5 ENE max 3.9 Grecale 80 % 1019 hPa 21 nubi sparse +17.3° perc. +17.2° Assenti 4.4 SSO max 4.4 Libeccio 80 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:26 e tramonta alle ore 18:22

