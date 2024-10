Previsioni Meteo Rimini: tutti i dettagli per domani mercoledì 30 ottobre

MeteoWeb

Mercoledì 30 Ottobre a Rimini si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo stabile e sereno. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i +15,6°C e i +19,3°C durante il giorno. La copertura nuvolosa sarà assente, garantendo un cielo completamente sereno. I venti si presenteranno leggeri, prevalentemente da ovest, con velocità che varieranno tra i 2,9 km/h e i 11,8 km/h. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, intorno all’83%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1024 hPa.

Durante la notte, le temperature scenderanno gradualmente, partendo da +16,4°C a mezzanotte fino a raggiungere i +15,6°C alle 5 del mattino. Il cielo rimarrà sereno e non si registreranno precipitazioni. I venti saranno leggeri, con una direzione prevalentemente occidentale.

Nella mattina, il meteo continuerà a mantenere condizioni di cielo sereno. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i +19,2°C intorno a mezzogiorno. I venti si presenteranno moderati, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. L’umidità inizierà a scendere, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai +19,3°C, con una leggera diminuzione prevista verso le ore successive. Anche in questa fascia oraria, il cielo rimarrà sereno e non si prevedono cambiamenti significativi nelle condizioni meteo. I venti si faranno più leggeri, con intensità che varieranno tra i 2,9 km/h e i 9,6 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai +16,3°C. Anche in questo periodo, il cielo rimarrà sereno, permettendo di godere di una serata tranquilla e piacevole. I venti continueranno a mantenersi leggeri, senza particolari raffiche.

In conclusione, le previsioni del tempo per Rimini indicano una giornata di meteo favorevole, con temperature gradevoli e cielo sereno. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero oscillare leggermente, ma senza significativi cambiamenti nel meteo. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per attività all’aperto, godendo di un clima mite e piacevole.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +16.2° perc. +16.2° Assenti 9.2 O max 10.8 Ponente 88 % 1024 hPa 4 cielo sereno +15.7° perc. +15.7° Assenti 9.7 ONO max 11.4 Maestrale 89 % 1024 hPa 7 cielo sereno +16.1° perc. +16° Assenti 9.4 ONO max 11.3 Maestrale 87 % 1025 hPa 10 cielo sereno +18.6° perc. +18.5° Assenti 10.6 NO max 11.8 Maestrale 77 % 1025 hPa 13 cielo sereno +19.3° perc. +19.2° Assenti 9.6 NNO max 10.9 Maestrale 74 % 1023 hPa 16 cielo sereno +17.5° perc. +17.5° Assenti 4.3 N max 4.9 Tramontana 82 % 1023 hPa 19 cielo sereno +17.1° perc. +17° Assenti 4.7 O max 5.8 Ponente 83 % 1024 hPa 22 cielo sereno +16.6° perc. +16.4° Assenti 7.1 O max 8.1 Ponente 84 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 16:58

