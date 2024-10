Previsioni Meteo Rimini: tutti i dettagli per domani sabato 26 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Rimini di Sabato 26 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio di giornata piovoso che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso. Le temperature si manterranno su valori miti, ma l’umidità e la copertura nuvolosa influenzeranno la percezione del clima.

Durante la notte, si registreranno piogge leggere con una temperatura di circa 17,2°C e una copertura nuvolosa che raggiungerà il 89%. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Sud Ovest, con raffiche che potranno arrivare a 4,9 km/h. Le precipitazioni saranno leggere, con un accumulo di circa 0,21 mm.

Nella mattina, le condizioni meteo inizieranno a migliorare, con una diminuzione della pioggia e l’arrivo di nubi sparse. La temperatura salirà leggermente, raggiungendo i 19,3°C intorno alle 09:00. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 65%, mentre il vento si manterrà debole, con velocità di circa 4,2 km/h. L’umidità rimarrà alta, intorno al 78%.

Nel pomeriggio, il tempo si presenterà nuovamente instabile, con il ritorno di piogge leggere. Le temperature scenderanno a circa 18,2°C alle 16:00, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 94%. Le precipitazioni saranno più consistenti, accumulando fino a 0,49 mm. La velocità del vento si attesterà attorno ai 6,7 km/h, mantenendo una leggera brezza.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con cielo completamente coperto. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 18°C, mentre l’umidità rimarrà elevata, intorno al 89%. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la sensazione di umidità potrebbe rendere l’aria più fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per Rimini nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile ritorno del sole e temperature più gradevoli. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché il clima autunnale può riservare sorprese.

Tutti i dati meteo di Sabato 26 Ottobre a Rimini

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +17.2° perc. +17.2° 0.21 mm 4.5 SO max 4.9 Libeccio 88 % 1023 hPa 3 nubi sparse +16.9° perc. +16.9° prob. 15 % 3.9 SO max 3.9 Libeccio 87 % 1022 hPa 6 nubi sparse +17° perc. +16.9° prob. 10 % 4.7 S max 4.9 Ostro 85 % 1022 hPa 9 nubi sparse +19.3° perc. +19.3° Assenti 4.2 ESE max 5.1 Scirocco 78 % 1023 hPa 12 nubi sparse +20.3° perc. +20.4° Assenti 7.6 ENE max 6.1 Grecale 76 % 1022 hPa 15 pioggia leggera +18.9° perc. +19.2° 0.49 mm 6.7 E max 8.7 Levante 87 % 1021 hPa 18 cielo coperto +18.2° perc. +18.4° prob. 23 % 5.1 SE max 6.1 Scirocco 91 % 1021 hPa 21 cielo coperto +18° perc. +18.2° prob. 8 % 2.7 SSO max 4.5 Libeccio 89 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 17:04

