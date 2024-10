Previsioni Meteo Rimini: tutti i dettagli per domani venerdì 18 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 18 Ottobre a Rimini indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge intermittenti e una copertura nuvolosa predominante. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che continueranno a manifestarsi anche nelle prime ore del giorno. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 18°C e i 19°C. La velocità del vento sarà moderata, proveniente principalmente da sud-est.

Nella mattina, le condizioni meteo non subiranno significativi miglioramenti. Il cielo rimarrà coperto, con la possibilità di piogge leggere, specialmente intorno a metà mattinata. Le temperature si attesteranno attorno ai 20°C, con un’umidità elevata che contribuirà a una sensazione di maggiore pesantezza. La velocità del vento sarà contenuta, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un proseguimento delle piogge leggere, che si intensificheranno leggermente. Le temperature inizieranno a calare, raggiungendo i 19°C verso le ore centrali del giorno. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con un’umidità che si manterrà sopra il 80%. Anche in questo frangente, il vento sarà debole, favorendo una sensazione di umidità persistente.

La sera porterà un leggero miglioramento, con una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso, con la presenza di nubi sparse. Le temperature scenderanno ulteriormente, attestandosi intorno ai 17°C. La velocità del vento rimarrà bassa, contribuendo a una serata tranquilla ma umida.

In conclusione, le previsioni meteo per Rimini nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Si prevede un graduale miglioramento a partire da Domenica, quando le condizioni meteo potrebbero stabilizzarsi, portando a cieli più sereni e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 18 Ottobre a Rimini

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +18.8° perc. +19.1° 0.33 mm 15.1 SE max 20.3 Scirocco 89 % 1017 hPa 3 pioggia moderata +18° perc. +18.4° 1.81 mm 14.7 SE max 22.2 Scirocco 95 % 1016 hPa 6 cielo coperto +18.3° perc. +18.5° prob. 80 % 6.3 S max 8.4 Ostro 91 % 1015 hPa 9 nubi sparse +21° perc. +21.2° Assenti 3.1 O max 6.7 Ponente 77 % 1016 hPa 12 pioggia leggera +21.8° perc. +22° 0.17 mm 9 NNE max 7.8 Grecale 73 % 1015 hPa 15 pioggia leggera +19.9° perc. +20.1° 0.84 mm 6.6 ENE max 7.3 Grecale 84 % 1015 hPa 18 pioggia leggera +18.4° perc. +18.6° 0.3 mm 6.7 ESE max 7.3 Scirocco 91 % 1016 hPa 21 nubi sparse +18° perc. +18.2° prob. 32 % 4 SSO max 4.6 Libeccio 89 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:32 e tramonta alle ore 18:16

