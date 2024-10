Previsioni Meteo Rimini: tutti i dettagli per domani venerdì 4 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 4 Ottobre a Rimini indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si alterneranno a momenti di cielo coperto. Durante la notte, si registreranno temperature intorno ai 13°C, con un aumento della copertura nuvolosa e venti sostenuti provenienti da ovest. La probabilità di precipitazioni sarà alta, con piogge leggere che continueranno anche nelle prime ore del giorno.

Nella mattina, il meteo rimarrà instabile, con piogge leggere che si protrarranno fino a metà giornata. Le temperature si attesteranno tra i 12,9°C e i 15,6°C, mentre i venti continueranno a soffiare con intensità moderata. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, e l’umidità si manterrà elevata, intorno all’85-90%. Le previsioni del tempo suggeriranno che le condizioni di pioggia si attenueranno leggermente, ma non si escluderanno brevi rovesci.

Nel pomeriggio, la situazione non migliorerà significativamente. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 15°C, con piogge leggere che si intensificheranno nuovamente. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, e i venti, sebbene più deboli rispetto alla mattina, continueranno a mantenere una certa freschezza. Le previsioni meteo indicano che le precipitazioni potrebbero accumularsi, portando a valori totali di pioggia che potrebbero superare i 2mm.

Con l’arrivo della sera, le piogge si faranno più consistenti, con possibilità di pioggia moderata. Le temperature scenderanno leggermente, mantenendosi intorno ai 14°C. I venti saranno prevalentemente deboli, ma l’umidità rimarrà alta, contribuendo a una sensazione di freschezza. La copertura nuvolosa continuerà a essere totale, e le previsioni del tempo per la notte successiva indicano un ulteriore abbassamento delle temperature.

In conclusione, le previsioni meteo per Rimini nei prossimi giorni non mostrano segni di miglioramento immediato. Si prevede che le condizioni di instabilità atmosferica persistano, con possibilità di ulteriori piogge e temperature fresche. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il bel tempo potrebbe tardare a tornare. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali variazioni nelle previsioni del tempo.

Tutti i dati meteo di Venerdì 4 Ottobre a Rimini

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +13.8° perc. +13.5° prob. 90 % 44.8 O max 52.9 Ponente 85 % 1002 hPa 3 pioggia leggera +13.4° perc. +13.1° 0.54 mm 39.5 O max 49.8 Ponente 89 % 1004 hPa 6 pioggia leggera +12.9° perc. +12.6° 0.14 mm 23.4 ONO max 32.1 Maestrale 88 % 1007 hPa 9 cielo coperto +14.6° perc. +14.2° prob. 47 % 20.2 NO max 22.2 Maestrale 81 % 1008 hPa 12 cielo coperto +15.4° perc. +15° prob. 53 % 19.4 NNO max 19.4 Maestrale 76 % 1008 hPa 15 pioggia leggera +15.2° perc. +14.8° 0.3 mm 14 N max 16.3 Tramontana 78 % 1009 hPa 18 pioggia leggera +15° perc. +14.7° 0.97 mm 10.4 NNO max 13.9 Maestrale 80 % 1010 hPa 21 pioggia leggera +14.2° perc. +13.9° 0.59 mm 11.3 NO max 16.3 Maestrale 86 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 18:40

