Previsioni Meteo Roma: il bollettino per domani domenica 6 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Roma di Domenica 6 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nubi sparse e momenti di cielo coperto. Le temperature si manterranno su valori miti, con una massima che raggiungerà i 22,1°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 13 km/h. L’umidità si presenterà piuttosto alta, oscillando attorno al 65%, il che potrebbe rendere l’aria leggermente afosa, soprattutto nelle ore centrali della giornata.

Durante la notte, Roma si sveglierà con un cielo sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 15°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con una percentuale di 2%, e il vento si presenterà come una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Est. Con l’assenza di precipitazioni e un’umidità che si aggirerà attorno all’85%, la notte si preannuncia tranquilla e fresca.

Nella mattina, il cielo inizierà a coprirsi, con una transizione verso nubi sparse. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo circa 19°C entro le 9:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, intorno ai 4 km/h, e l’umidità comincerà a diminuire, portandosi attorno al 63%. Non si prevedono piogge, quindi sarà possibile godere di una mattinata all’aperto.

Il pomeriggio porterà un incremento delle temperature, che toccheranno il picco di 22,1°C. La copertura nuvolosa aumenterà, arrivando a un massimo del 76% intorno alle 16:00. Il vento si intensificherà leggermente, con raffiche che potranno raggiungere i 13 km/h. Anche in questo frangente, non si registreranno precipitazioni, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

La sera si presenterà con un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si attesteranno attorno ai 18°C. L’umidità rimarrà elevata, intorno al 68%, e il vento si farà più leggero, con velocità che scenderanno a circa 4 km/h. Anche in questo caso, non si prevedono piogge, quindi la serata si prospetta tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Roma nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di nubi sparse. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo possibile godere di un clima piacevole. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione all’umidità, che potrebbe influenzare la percezione del caldo, specialmente nelle ore centrali della giornata.

Tutti i dati meteo di Domenica 6 Ottobre a Roma

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +15.2° perc. +15° prob. 8 % 4.9 NNE max 6.5 Grecale 85 % 1013 hPa 3 cielo sereno +14.4° perc. +14.1° prob. 2 % 5 NNE max 6 Grecale 87 % 1012 hPa 6 cielo sereno +14.4° perc. +14.1° Assenti 5 NNE max 6.2 Grecale 85 % 1013 hPa 9 nubi sparse +19.2° perc. +18.8° Assenti 2.1 NNE max 2.7 Grecale 63 % 1014 hPa 12 nubi sparse +21.9° perc. +21.4° Assenti 5.5 SO max 5.9 Libeccio 47 % 1014 hPa 15 nubi sparse +20.7° perc. +20.1° Assenti 13 OSO max 9.6 Libeccio 52 % 1013 hPa 18 nubi sparse +18.2° perc. +17.8° Assenti 6.7 O max 10.4 Ponente 65 % 1015 hPa 21 cielo coperto +18° perc. +17.6° Assenti 1.4 SO max 3 Libeccio 68 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 18:38

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.