Previsioni Meteo Roma: tutti i dettagli per domani venerdì 4 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Venerdì 4 Ottobre, Roma si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche caratterizzate da un clima prevalentemente piovoso. Le previsioni meteo indicano che la pioggia leggera accompagnerà la città per gran parte della giornata, con un incremento della copertura nuvolosa e temperature che si manterranno attorno ai 19°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 34 km/h.

Durante la notte, le condizioni inizieranno con pioggia leggera, con una temperatura che si attesterà intorno ai 16,6°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 75%, e la probabilità di pioggia sarà presente. Con l’avanzare delle ore, la situazione meteo non subirà significative variazioni, mantenendo un clima umido e fresco.

Nella mattina, la pioggia leggera continuerà a cadere, con temperature che saliranno fino a 19,6°C. La copertura nuvolosa aumenterà ulteriormente, raggiungendo il 92%. I venti si presenteranno moderati, con velocità che potranno arrivare fino a 22,9 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà alta, rendendo consigliabile l’uso di ombrelli e impermeabili per chi dovrà uscire.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo si stabilizzeranno con cielo coperto e piogge intermittenti. La temperatura si manterrà attorno ai 18°C, mentre la copertura nuvolosa si attesterà al 97%. Anche in questo frangente, i venti continueranno a soffiare con intensità, contribuendo a un clima fresco e umido. Le previsioni del tempo indicano che la pioggia leggera potrebbe ripresentarsi, con accumuli minimi.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un parziale miglioramento, con schiarite che porteranno a momenti di cielo sereno. Tuttavia, non mancheranno brevi episodi di pioggia leggera, con temperature che scenderanno fino a 16°C. La copertura nuvolosa si ridurrà notevolmente, portando a una serata più tranquilla rispetto al resto della giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per Roma indicano un Venerdì 4 Ottobre caratterizzato da piogge e temperature fresche. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un aumento delle temperature e una diminuzione della probabilità di pioggia. Tuttavia, è sempre consigliabile tenere d’occhio le previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 4 Ottobre a Roma

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +16.6° perc. +16.5° 0.12 mm 4.1 NO max 6.9 Maestrale 87 % 1005 hPa 3 pioggia leggera +17.1° perc. +17° 0.31 mm 10.9 SSO max 24.2 Libeccio 82 % 1005 hPa 6 pioggia leggera +17.3° perc. +17° 0.1 mm 15 S max 30.6 Ostro 75 % 1005 hPa 9 pioggia leggera +19.4° perc. +19.1° 0.31 mm 20.2 SSO max 29.2 Libeccio 65 % 1007 hPa 12 pioggia leggera +19.6° perc. +19.2° 0.24 mm 22.9 SO max 32 Libeccio 60 % 1008 hPa 15 pioggia leggera +18.7° perc. +18.2° 0.12 mm 18.1 SO max 31.8 Libeccio 60 % 1009 hPa 18 pioggia leggera +17.8° perc. +17.3° 0.1 mm 17.3 SSO max 31.7 Libeccio 63 % 1009 hPa 21 pioggia leggera +16.4° perc. +16° 0.32 mm 11.9 S max 26.5 Ostro 73 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 18:41

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.