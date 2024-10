Previsioni Meteo Romano di Lombardia: il bollettino per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Martedì 8 Ottobre a Romano di Lombardia si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente piovose. Le previsioni meteo indicano un’alta copertura nuvolosa, con piogge che si intensificheranno nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori moderati, oscillando tra +12,7°C e +16,6°C, mentre l’umidità rimarrà elevata, superando il 90%. I venti, provenienti principalmente da est e sud-est, si presenteranno con intensità variabile, raggiungendo anche punte di 53,5 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno caratterizzate da pioggia leggera, con una temperatura che si attesterà intorno ai +12,7°C. La copertura nuvolosa sarà totale, e l’umidità si manterrà alta, attorno al 94%. I venti saranno deboli, con velocità di circa 2,8 km/h.

Nella mattina, le piogge si intensificheranno, passando da leggeri a moderati. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i +14,3°C entro le 09:00. La velocità del vento aumenterà, con raffiche che potranno toccare i 47,6 km/h. L’umidità rimarrà costantemente sopra il 90%, contribuendo a un’atmosfera umida e fresca.

Nel pomeriggio, si prevede un ulteriore aumento delle precipitazioni, con piogge forti attese tra le 14:00 e le 15:00. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai +16°C, mentre le raffiche di vento potranno raggiungere i 41 km/h. La pioggia sarà significativa, con accumuli che potrebbero superare i 4 mm in breve tempo. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 92%.

La sera continuerà a presentare condizioni di pioggia leggera, con temperature che scenderanno gradualmente fino a +13,6°C. I venti si attenueranno, ma rimarranno comunque presenti, con velocità intorno ai 8,7 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà totale, e l’umidità si manterrà alta, attorno al 96%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Romano di Lombardia mostrano un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Già da mercoledì si prevede un parziale miglioramento, con una diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Prec. Vento (km/h)

