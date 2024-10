Previsioni Meteo Romano di Lombardia: il bollettino per domani mercoledì 9 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 9 Ottobre, Romano di Lombardia si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto e temperature che si manterranno su valori moderati. Le previsioni meteo indicano una certa instabilità, con possibilità di piogge leggere durante le prime ore della giornata, seguite da un progressivo miglioramento delle condizioni atmosferiche.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 14,4°C, con una leggera pioggia che si manifesterà fino all’01:00, quando il cielo diventerà completamente coperto. La temperatura scenderà leggermente a 14,1°C e l’umidità si manterrà alta, attorno al 97%. A partire dalle 02:00, si assisterà a un parziale diradamento delle nubi, con la temperatura che scenderà fino a 12,8°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 6,8 km/h e i 7,4 km/h, proveniente principalmente da ovest.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che varieranno da 14°C a 19,6°C entro le 12:00. L’umidità si ridurrà progressivamente, raggiungendo il 67%. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la copertura nuvolosa resterà alta, con il 100% di copertura fino a metà giornata. La brezza leggera accompagnerà la mattinata, con venti provenienti da direzioni variabili.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare leggermente, passando da 19,7°C a 16,7°C entro le 17:00. Il cielo rimarrà nuovamente coperto, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 99%. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo punte di 16,8 km/h. Anche in questo frangente, non si prevedono precipitazioni, ma l’umidità si manterrà attorno all’83%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 16,5°C. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa del 100%. La velocità del vento continuerà a essere sostenuta, con raffiche che potranno raggiungere i 30,6 km/h. Anche in questo caso, non si prevedono piogge, ma l’umidità si manterrà alta, attorno all’84%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Romano di Lombardia indicano una giornata caratterizzata da un cielo coperto e temperature moderate. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un possibile aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 9 Ottobre a Romano di Lombardia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +14.4° perc. +14.4° 0.32 mm 7.2 OSO max 13.5 Libeccio 98 % 1006 hPa 3 nubi sparse +12.8° perc. +12.7° prob. 29 % 7.1 OSO max 7.7 Libeccio 96 % 1005 hPa 6 nubi sparse +13° perc. +12.8° prob. 25 % 7.3 O max 11.3 Ponente 93 % 1006 hPa 9 cielo coperto +16.7° perc. +16.5° Assenti 4.7 NNO max 6.7 Maestrale 80 % 1007 hPa 12 cielo coperto +19.6° perc. +19.3° Assenti 0.8 ENE max 2 Grecale 67 % 1006 hPa 15 cielo coperto +17.7° perc. +17.6° prob. 8 % 6.4 ESE max 7.8 Scirocco 80 % 1005 hPa 18 cielo coperto +16.6° perc. +16.5° prob. 8 % 9.6 ENE max 20.4 Grecale 83 % 1005 hPa 21 cielo coperto +16.7° perc. +16.6° prob. 42 % 12.2 E max 30.7 Levante 82 % 1003 hPa Il sole sorge alle ore 07:33 e tramonta alle ore 18:41

