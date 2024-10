Previsioni Meteo Romano di Lombardia: il bollettino per domani sabato 19 ottobre

MeteoWeb

Sabato 19 Ottobre a Romano di Lombardia si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente instabile, con piogge che si alterneranno a momenti di cielo coperto. Le previsioni meteo indicano una temperatura che si manterrà intorno ai 14°C durante gran parte della giornata, con picchi che raggiungeranno i 16,9°C nella mattina. La copertura nuvolosa sarà totale, con il cielo che risulterà sempre coperto, e le precipitazioni si presenteranno in forma di pioggia leggera e moderata.

Nella notte, le temperature si attesteranno attorno ai 14°C, con piogge leggere che si faranno sentire fino alle prime ore del mattino. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 4,4 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno al 95%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Durante la mattina, il meteo continuerà a mostrare cieli coperti, con piogge leggere che si intensificheranno verso le ore centrali della giornata. Le temperature si muoveranno tra i 14,1°C e i 16,1°C, mentre la velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 8,6 km/h. Le precipitazioni saranno più consistenti, con accumuli che potranno superare i 2,5 mm.

Nel pomeriggio, le condizioni di meteo rimarranno instabili, con piogge moderate che si alterneranno a momenti di pioggia leggera. Le temperature si manterranno attorno ai 14,6°C, con un’intensificazione delle precipitazioni che porterà a valori di accumulo significativi. La velocità del vento varierà, con raffiche che potranno arrivare fino a 28 km/h.

La sera non porterà miglioramenti significativi, con piogge che continueranno a cadere, mantenendo il cielo coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai 14,5°C, con un’umidità che rimarrà elevata. Le precipitazioni continueranno a essere presenti, con accumuli che si aggireranno attorno ai 1 mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Romano di Lombardia indicano un proseguimento di condizioni di instabilità, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo, in quanto le temperature rimarranno fresche e l’umidità alta potrebbe influenzare il comfort.

Tutti i dati meteo di Sabato 19 Ottobre a Romano di Lombardia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +14.2° perc. +14.2° 0.11 mm 0.5 N max 1.3 Tramontana 95 % 1017 hPa 3 cielo coperto +13.7° perc. +13.6° prob. 31 % 1.2 O max 2.3 Ponente 94 % 1016 hPa 6 cielo coperto +14.1° perc. +14.1° prob. 19 % 4 NO max 4.4 Maestrale 95 % 1017 hPa 9 cielo coperto +16.1° perc. +16° prob. 20 % 2.4 ONO max 2.8 Maestrale 85 % 1017 hPa 12 pioggia moderata +15.1° perc. +15.2° 2.55 mm 8.6 NO max 11.9 Maestrale 96 % 1017 hPa 15 pioggia moderata +14.8° perc. +14.8° 1.07 mm 1.8 OSO max 5.2 Libeccio 94 % 1017 hPa 18 pioggia moderata +14.5° perc. +14.5° 1.03 mm 9.6 NO max 14.7 Maestrale 96 % 1018 hPa 21 pioggia leggera +14.6° perc. +14.5° 0.65 mm 3.7 N max 3.9 Tramontana 93 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:46 e tramonta alle ore 18:23

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.