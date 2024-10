Previsioni Meteo Romano di Lombardia: il bollettino per domani venerdì 18 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 18 Ottobre a Romano di Lombardia indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge diffuse che accompagneranno gli abitanti per gran parte della giornata. I dati meteorologici suggeriscono un clima umido e fresco, con temperature che si manterranno attorno ai 15°C durante le ore più fresche della giornata, per poi raggiungere un massimo di circa 19°C nel pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà costante, con nubi che si alterneranno a momenti di pioggia leggera.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con forte pioggia e una copertura nuvolosa totale. La temperatura si attesterà intorno ai 15,6°C, con una percezione leggermente più alta a 15,9°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 19,2 km/h da Est-Nord Est. Le precipitazioni saranno significative, con accumuli che potranno superare i 5 mm.

Nella mattina, il tempo continuerà a essere instabile, con pioggia moderata prevista fino alle ore 11:00. Le temperature rimarranno stabili intorno ai 15-18°C, mentre la velocità del vento varierà tra i 5 e i 10 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà alta, con valori che si manterranno sopra il 70%. La copertura nuvolosa sarà totale, rendendo il cielo grigio e opaco.

Nel pomeriggio, si assisterà a un leggero miglioramento, con l’alternarsi di nubi sparse e momenti di pioggia leggera. Le temperature raggiungeranno il picco massimo di 19°C, mentre la velocità del vento si manterrà attorno ai 6-9 km/h. Le precipitazioni saranno meno intense rispetto alla mattina, con accumuli che non supereranno i 0,5 mm.

La sera porterà un ritorno delle piogge, seppur di intensità leggera. Le temperature scenderanno nuovamente, attestandosi intorno ai 14°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con un’umidità che si manterrà sopra il 90%. Le condizioni di pioggia leggera continueranno fino a tarda notte, con accumuli minimi.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Romano di Lombardia indicano un miglioramento a partire dal weekend, con un possibile ritorno del sole e temperature in aumento. Tuttavia, per Venerdì 18 Ottobre, i cittadini dovranno prepararsi a una giornata umida e piovosa, con temperature fresche e un clima che richiederà abbigliamento adeguato.

Tutti i dati meteo di Venerdì 18 Ottobre a Romano di Lombardia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +15.7° perc. +15.9° 0.88 mm 5.7 ENE max 11.4 Grecale 99 % 1016 hPa 4 pioggia leggera +15.7° perc. +15.9° 0.87 mm 3.5 SE max 4.4 Scirocco 98 % 1015 hPa 7 pioggia moderata +15.7° perc. +15.9° 3.32 mm 5.3 SE max 18 Scirocco 99 % 1016 hPa 10 cielo coperto +17.3° perc. +17.5° prob. 76 % 7.3 E max 9.9 Levante 92 % 1017 hPa 13 nubi sparse +18.8° perc. +18.9° prob. 40 % 7.1 ESE max 8.5 Scirocco 83 % 1016 hPa 16 pioggia leggera +17.2° perc. +17.4° 0.48 mm 7.4 E max 9.7 Levante 90 % 1015 hPa 19 pioggia leggera +15° perc. +15° 0.36 mm 9.5 E max 23.6 Levante 97 % 1016 hPa 22 pioggia leggera +14.5° perc. +14.4° 0.17 mm 4 NE max 4.8 Grecale 95 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:45 e tramonta alle ore 18:25

