Previsioni Meteo Romano di Lombardia: il bollettino per domani venerdì 4 ottobre

Le previsioni meteo per Venerdì 4 Ottobre a Romano di Lombardia indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che accompagneranno la mattinata e un progressivo miglioramento nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori freschi, con massime che non supereranno i 12,7°C. La copertura nuvolosa sarà predominante per gran parte della giornata, ma si prevede un graduale diradamento delle nubi verso la sera.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno segnate da pioggia moderata con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 12,1°C, con una temperatura percepita leggermente inferiore a 11,9°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 6,4 km/h e i 7,6 km/h, proveniente principalmente da direzioni settentrionali. Le precipitazioni continueranno a cadere con intensità debole, accumulando circa 1,53 mm di pioggia.

Nella mattina, si registreranno ancora piogge leggere fino alle ore 06:00, con temperature che varieranno tra 11,4°C e 11,8°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100% e il vento si presenterà debole, con velocità che non supereranno i 5,5 km/h. Con il passare delle ore, le condizioni di pioggia tenderanno a diminuire, lasciando spazio a cieli coperti ma senza ulteriori precipitazioni significative.

Il pomeriggio porterà un miglioramento, con cieli che rimarranno coperti ma senza piogge. Le temperature raggiungeranno il picco massimo di 12,7°C intorno alle ore 15:00. L’umidità si manterrà alta, attorno all’85%, mentre il vento continuerà a soffiare leggermente, con velocità comprese tra 3,9 km/h e 5,6 km/h. La probabilità di pioggia scenderà progressivamente, attestandosi intorno al 24%.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo. Le nubi si diraderanno, portando a un cielo con nubi sparse. Le temperature scenderanno fino a 10,4°C e l’umidità rimarrà elevata, attorno al 93%. La velocità del vento sarà molto debole, con valori che non supereranno i 5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Romano di Lombardia indicano un graduale miglioramento delle condizioni meteo. Dopo una giornata di pioggia e cieli coperti, ci si aspetta un fine settimana con temperature più miti e cieli parzialmente nuvolosi. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di un clima più favorevole, con temperature che tenderanno a risalire nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Venerdì 4 Ottobre a Romano di Lombardia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia moderata +12° perc. +11.8° 1.31 mm 6.4 NNO max 13.5 Maestrale 95 % 1005 hPa 4 pioggia leggera +11.5° perc. +11.2° 0.83 mm 4.8 NE max 8.1 Grecale 95 % 1006 hPa 7 pioggia leggera +11.6° perc. +11.3° 0.13 mm 2.8 SE max 3.3 Scirocco 94 % 1008 hPa 10 cielo coperto +11.6° perc. +11.2° prob. 58 % 5.5 SSE max 8.2 Scirocco 90 % 1009 hPa 13 cielo coperto +12° perc. +11.6° prob. 32 % 4.5 SSE max 6.5 Scirocco 88 % 1010 hPa 16 cielo coperto +12.5° perc. +12.1° prob. 24 % 5.6 SE max 8.5 Scirocco 88 % 1010 hPa 19 nubi sparse +10.6° perc. +10.1° Assenti 0.7 O max 1.4 Ponente 93 % 1012 hPa 22 nubi sparse +10.7° perc. +10.2° Assenti 3.6 NO max 3.8 Maestrale 91 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:26 e tramonta alle ore 18:50

