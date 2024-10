Previsioni Meteo Romano di Lombardia: tutti i dettagli per domani martedì 22 ottobre

MeteoWeb

Martedì 22 Ottobre a Romano di Lombardia si presenterà con un clima prevalentemente nuvoloso, caratterizzato da temperature miti e una leggera brezza. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 16,5°C. La copertura nuvolosa sarà molto alta, raggiungendo il 100%. La mattina si aprirà con condizioni simili, mantenendo il cielo coperto e temperature che varieranno da 15,9°C a 18,7°C.

Nel pomeriggio, ci sarà un miglioramento delle condizioni meteo, con il cielo che si schiarirà e porterà a momenti di sole. Le temperature raggiungeranno il picco di 20,2°C. Tuttavia, nel corso della sera, il cielo tornerà a coprirsi, mantenendo temperature attorno ai 16°C.

Durante la notte, il vento sarà debole, con velocità comprese tra 3,1 km/h e 4,5 km/h, proveniente principalmente da direzioni occidentali. La mattina continuerà a presentare venti leggeri, mentre nel pomeriggio si registrerà una leggera brezza, con raffiche che non supereranno i 5,8 km/h. La sera vedrà un ritorno a condizioni di calma, con venti che si manterranno sotto i 3 km/h.

Le previsioni del tempo indicano che l’umidità rimarrà piuttosto alta, oscillando tra l’83% e il 89% durante l’intera giornata. Questo fattore, unito alla copertura nuvolosa, potrebbe rendere l’aria leggermente pesante, soprattutto nelle ore più calde.

In conclusione, le previsioni meteo per Romano di Lombardia nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una alternanza tra momenti di sole e nuvolosità. Si prevede che il clima rimanga gradevole, con possibilità di schiarite nei pomeriggi, rendendo le giornate adatte per attività all’aperto, sebbene sia consigliabile tenere d’occhio eventuali cambiamenti nel meteo.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +16.5° perc. +16.4° Assenti 3.9 NNO max 3.7 Maestrale 86 % 1029 hPa 3 cielo coperto +16.3° perc. +16.3° Assenti 3.4 O max 3.7 Ponente 87 % 1027 hPa 6 cielo coperto +15.9° perc. +15.8° Assenti 3.6 O max 3.8 Ponente 88 % 1028 hPa 9 cielo coperto +17.6° perc. +17.6° Assenti 3.8 O max 5.1 Ponente 83 % 1028 hPa 12 nubi sparse +19.7° perc. +19.6° Assenti 4.5 O max 4.5 Ponente 75 % 1027 hPa 15 cielo sereno +20° perc. +20° prob. 8 % 2.1 SO max 2.7 Libeccio 75 % 1027 hPa 18 nubi sparse +16.8° perc. +16.9° prob. 12 % 2.2 ENE max 2.2 Grecale 87 % 1028 hPa 21 cielo coperto +16.4° perc. +16.4° Assenti 5.1 NNE max 5.1 Grecale 89 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:50 e tramonta alle ore 18:18

