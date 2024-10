Previsioni Meteo Rosignano Marittimo: il bollettino per domani domenica 13 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Rosignano Marittimo di Domenica 13 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 16,2°C e i 18,8°C. La presenza di nuvole sarà costante durante tutto il giorno, con una copertura che raggiungerà il 100% nelle ore centrali. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da direzioni meridionali e occidentali, con velocità che varieranno tra 3 km/h e 11,8 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto, sebbene la copertura nuvolosa possa influenzare la percezione della temperatura.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 16,3°C, con un cielo coperto e una leggera brezza proveniente da ovest. L’umidità si manterrà alta, attorno al 73%, e la pressione atmosferica sarà stabile intorno ai 1019 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che saliranno fino a 18,8°C. I venti saranno leggeri, con una velocità di circa 11,8 km/h. L’umidità si ridurrà leggermente, ma rimarrà comunque sopra il 68%. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1019 hPa.

Nel pomeriggio, le temperature si manterranno stabili intorno ai 18,6°C, con una copertura nuvolosa che continuerà a essere totale. I venti si faranno sentire con una velocità media di 8,3 km/h, e l’umidità si attesterà attorno al 66%. Non si prevedono precipitazioni, con una probabilità di pioggia molto bassa, inferiore al 3%.

La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che scenderanno a circa 16,5°C. Il cielo rimarrà coperto, e i venti continueranno a essere leggeri, con una velocità di circa 4 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 78%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile.

In conclusione, le previsioni del tempo per Rosignano Marittimo indicano una giornata di Domenica 13 Ottobre caratterizzata da un clima mite e nuvoloso, senza precipitazioni significative. Nei giorni successivi, si prevede una continuità di queste condizioni, con temperature simili e una copertura nuvolosa che potrebbe persistere. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste temperature gradevoli, anche se sarà opportuno tenere in considerazione la presenza di nuvole.

Tutti i dati meteo di Domenica 13 Ottobre a Rosignano Marittimo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +15.8° perc. +15.4° Assenti 2.8 NO max 5.6 Maestrale 76 % 1019 hPa 4 cielo coperto +16.1° perc. +15.7° Assenti 3.3 SO max 5.5 Libeccio 73 % 1019 hPa 7 cielo coperto +17° perc. +16.7° Assenti 5.8 SSO max 8 Libeccio 74 % 1019 hPa 10 cielo coperto +18.5° perc. +18.3° Assenti 8.7 OSO max 12.3 Libeccio 71 % 1020 hPa 13 cielo coperto +18.6° perc. +18.2° prob. 1 % 9.4 OSO max 13.6 Libeccio 66 % 1019 hPa 16 cielo coperto +18° perc. +17.7° prob. 1 % 6 SO max 9.8 Libeccio 71 % 1019 hPa 19 cielo coperto +17° perc. +16.7° Assenti 3.9 SSE max 4.4 Scirocco 75 % 1020 hPa 22 cielo coperto +16.3° perc. +16° Assenti 3.7 SE max 4.1 Scirocco 78 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:33 e tramonta alle ore 18:33

