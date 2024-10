Previsioni Meteo Rosignano Marittimo: tutti i dettagli per domani lunedì 21 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Rosignano Marittimo di Lunedì 21 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 16,3°C. La brezza tesa proveniente da Est-Nord Est garantirà un’atmosfera fresca e piacevole. Con l’assenza di precipitazioni e un’umidità che si manterrà attorno all’86%, le condizioni saranno ideali per chi desidera trascorrere del tempo all’aperto.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 21,4°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà minima, con una percentuale di nuvole che non supererà il 15%. Il vento, sempre da Est-Nord Est, si presenterà con una velocità di circa 10-14 km/h, rendendo l’aria fresca ma non eccessivamente ventosa. L’umidità scenderà progressivamente, favorendo una sensazione di benessere.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si presenteranno nel cielo. Le temperature si manterranno attorno ai 21°C, con una leggera diminuzione rispetto alla mattina. La velocità del vento rimarrà costante, contribuendo a mantenere l’aria fresca. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si attesterà attorno al 67%, garantendo comunque un clima piacevole.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 16°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo la temperatura percepita confortevole. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range accettabile, intorno all’87%. Non si prevedono cambiamenti significativi nelle condizioni meteo, con un’assenza totale di precipitazioni.

In conclusione, le previsioni meteo per Rosignano Marittimo di Lunedì 21 Ottobre si presenteranno favorevoli, con una giornata caratterizzata da sole e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si manterranno stabili e un cielo prevalentemente sereno. Gli amanti dell’aria aperta potranno approfittare di queste favorevoli condizioni meteo per attività all’esterno.

Tutti i dati meteo di Lunedì 21 Ottobre a Rosignano Marittimo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +16° perc. +16° Assenti 13.3 ENE max 28.3 Grecale 87 % 1025 hPa 4 cielo sereno +15.6° perc. +15.5° Assenti 11.6 ENE max 19.3 Grecale 87 % 1024 hPa 7 cielo sereno +16.7° perc. +16.6° Assenti 12.2 ENE max 25.6 Grecale 84 % 1026 hPa 10 cielo sereno +20.3° perc. +20.2° Assenti 13 ENE max 16.3 Grecale 72 % 1026 hPa 13 nubi sparse +21.7° perc. +21.7° Assenti 9.9 ENE max 13.3 Grecale 67 % 1025 hPa 16 nubi sparse +19.4° perc. +19.5° Assenti 10.5 ENE max 18.5 Grecale 78 % 1025 hPa 19 cielo sereno +17° perc. +17° Assenti 9.9 ENE max 11.8 Grecale 85 % 1026 hPa 22 cielo sereno +16.3° perc. +16.2° Assenti 9.3 ENE max 9.7 Grecale 87 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:43 e tramonta alle ore 18:20

