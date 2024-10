Previsioni Meteo Rosignano Marittimo: tutti i dettagli per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Martedì 8 Ottobre a Rosignano Marittimo si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche instabili. Le previsioni meteo indicano un cielo prevalentemente coperto, con piogge che si intensificheranno nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 16,4°C e i 19,7°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 61,6 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno al 90%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 16,6°C. Le piogge saranno assenti, ma l’umidità rimarrà elevata, attorno all’89%. La velocità del vento sarà di circa 15,6 km/h, proveniente da Est-Sud Est.

Nella mattina, le condizioni meteo inizieranno a deteriorarsi, con piogge leggere che si faranno via via più intense. Alle ore 07:00, si registrerà una temperatura di 17,6°C e pioggia moderata, con un incremento della velocità del vento fino a 19,4 km/h. Le precipitazioni continueranno a intensificarsi, raggiungendo picchi di 1,2 mm di pioggia entro le ore 08:00. La temperatura percepita si avvicinerà ai 17,7°C, mentre l’umidità si manterrà attorno all’87%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un ulteriore aumento delle precipitazioni, con piogge moderate che si trasformeranno in forti piogge intorno alle ore 13:00, quando la temperatura scenderà a 18,7°C. Le raffiche di vento potranno raggiungere i 41,7 km/h, rendendo il clima piuttosto fresco e umido. Le precipitazioni totali nel pomeriggio potrebbero superare i 4,5 mm, con un’umidità che si attesterà intorno al 95%.

La sera porterà un lieve miglioramento, con piogge che diventeranno più leggere, ma il cielo rimarrà coperto. Alle ore 20:00, la temperatura si aggirerà attorno ai 17,6°C, con un vento più calmo, circa 4 km/h. Le piogge continueranno, ma con intensità ridotta, portando a un accumulo di circa 0,99 mm.

In conclusione, le previsioni meteo per Rosignano Marittimo nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni, con una possibile schiarita a partire da mercoledì. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati, poiché l’instabilità atmosferica potrebbe persistere. La giornata di martedì si presenterà quindi come una tipica giornata autunnale, con temperature miti ma con frequenti piogge che richiederanno attenzione e preparazione.

Tutti i dati meteo di Martedì 8 Ottobre a Rosignano Marittimo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +16.7° perc. +16.8° Assenti 12.7 E max 23 Levante 89 % 1014 hPa 4 cielo coperto +16.6° perc. +16.6° prob. 9 % 15.6 ESE max 28.9 Scirocco 89 % 1012 hPa 7 pioggia moderata +17.6° perc. +17.7° 1.2 mm 19.4 SE max 39.7 Scirocco 87 % 1010 hPa 10 pioggia leggera +19.2° perc. +19.5° 0.63 mm 33.9 SSE max 61.6 Scirocco 89 % 1009 hPa 13 forte pioggia +18.7° perc. +19.1° 4.5 mm 25.4 S max 41.7 Ostro 95 % 1007 hPa 16 pioggia moderata +17.8° perc. +18.1° 2.64 mm 25.2 O max 41.4 Ponente 91 % 1007 hPa 19 pioggia leggera +18° perc. +18° 0.99 mm 9.6 O max 27.7 Ponente 85 % 1006 hPa 22 pioggia leggera +16.6° perc. +16.7° 0.2 mm 9.6 SE max 13.1 Scirocco 90 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 07:27 e tramonta alle ore 18:41

