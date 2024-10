Previsioni Meteo Rosignano Marittimo: tutti i dettagli per domani venerdì 11 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 11 Ottobre a Rosignano Marittimo indicano una giornata caratterizzata da un inizio con cieli prevalentemente sereni, che si trasformeranno in nubi sparse nel corso della mattinata e del pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i 19,5°C nel primo pomeriggio. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 30,6 km/h. La serata porterà un aumento della copertura nuvolosa, con cieli completamente coperti.

Durante la notte, i cieli si presenteranno sereni, con una temperatura che si attesterà intorno ai 18,2°C. La velocità del vento sarà sostenuta, oscillando tra 30,1 km/h e 30,6 km/h, proveniente da Ovest – Sud Ovest. L’umidità si manterrà attorno al 71%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1007 hPa.

Nella mattina, il cielo si coprirà di nubi sparse, con una temperatura che varierà da 17,3°C a 19,1°C. La velocità del vento continuerà a essere significativa, con valori che si attesteranno intorno ai 25,7 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attorno al 4%. L’umidità si manterrà attorno al 76%.

Nel pomeriggio, le nubi sparse continueranno a dominare il cielo, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 19°C. La velocità del vento diminuirà leggermente, ma rimarrà comunque attorno ai 14 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 20%. L’umidità si manterrà intorno al 66%.

Con l’arrivo della sera, il cielo diventerà completamente coperto, con temperature che scenderanno fino a 15,6°C. La velocità del vento si ridurrà ulteriormente, con valori che si attesteranno intorno ai 5,3 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 77%, e la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1016 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Rosignano Marittimo nei prossimi giorni indicano un trend di instabilità, con un aumento della copertura nuvolosa e temperature in lieve diminuzione. Si prevede che il weekend porterà condizioni simili, con possibilità di piogge leggere. Gli amanti del sole dovranno approfittare della mattinata di Venerdì per godere di un clima più favorevole prima dell’arrivo di cieli nuvolosi.

Tutti i dati meteo di Venerdì 11 Ottobre a Rosignano Marittimo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +18° perc. +17.8° prob. 4 % 30.1 OSO max 43.7 Libeccio 72 % 1007 hPa 4 nubi sparse +17.6° perc. +17.3° prob. 5 % 29.5 OSO max 40.2 Libeccio 73 % 1008 hPa 7 nubi sparse +18° perc. +17.7° prob. 4 % 27.5 OSO max 33.3 Libeccio 71 % 1010 hPa 10 nubi sparse +19.1° perc. +18.7° prob. 24 % 20.1 O max 24.9 Ponente 62 % 1012 hPa 13 nubi sparse +19.4° perc. +19.1° prob. 16 % 14 OSO max 16.7 Libeccio 66 % 1012 hPa 16 nubi sparse +17.7° perc. +17.3° prob. 12 % 16.1 OSO max 22.9 Libeccio 68 % 1014 hPa 19 cielo coperto +16.6° perc. +16.2° Assenti 11.6 O max 15.2 Ponente 71 % 1015 hPa 22 cielo coperto +15.9° perc. +15.5° Assenti 6.6 O max 11 Ponente 75 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:30 e tramonta alle ore 18:36

