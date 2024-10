Previsioni Meteo Rosolini: il bollettino per domani domenica 20 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 20 Ottobre a Rosolini indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nuvole e schiarite, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, mentre nel corso della mattina ci sarà un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a un cielo prevalentemente coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai 16,6°C nella prima parte della giornata, per poi salire fino a 21°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 11,3 km/h.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, si registreranno nubi sparse con una temperatura di circa 16,6°C e una leggera brezza proveniente da Ovest. La probabilità di precipitazioni sarà alta, raggiungendo l’80%. Con l’avanzare delle ore, il cielo si presenterà sereno fino alle 02:00, quando la temperatura rimarrà stabile attorno ai 16,7°C.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si coprirà progressivamente, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 98% alle 07:00. Le temperature saliranno fino a 19,2°C entro le 08:00. Durante le ore centrali della giornata, le previsioni del tempo indicano un cielo con nubi sparse, mantenendo le temperature intorno ai 20°C. La ventilazione sarà moderata, con velocità che varieranno tra i 4,7 km/h e i 10,9 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 20,9°C. La ventilazione rimarrà leggera, favorendo una sensazione di benessere. Le condizioni di umidità si manterranno elevate, oscillando tra il 66% e il 75%.

Con l’arrivo della sera, si prevede un parziale miglioramento, con il cielo che si presenterà a tratti sereno. Le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo i 17,8°C entro le 21:00. La ventilazione si farà più sostenuta, con raffiche che potranno arrivare fino a 12,5 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Rosolini indicano una giornata variabile, con temperature gradevoli e una leggera ventilazione. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, mentre le serate si presenteranno fresche e piacevoli.

Tutti i dati meteo di Domenica 20 Ottobre a Rosolini

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +16.7° perc. +16.6° prob. 2 % 4.2 O max 5.5 Ponente 85 % 1016 hPa 4 cielo sereno +16.6° perc. +16.6° prob. 1 % 4.8 ONO max 6.2 Maestrale 85 % 1015 hPa 7 cielo coperto +18.3° perc. +18.2° Assenti 3.3 ONO max 4.9 Maestrale 76 % 1017 hPa 10 nubi sparse +20.6° perc. +20.5° Assenti 8.1 S max 8.1 Ostro 66 % 1018 hPa 13 cielo coperto +20.9° perc. +20.8° Assenti 11.3 S max 9.8 Ostro 66 % 1018 hPa 16 nubi sparse +19.6° perc. +19.6° Assenti 8.7 SSE max 11.1 Scirocco 75 % 1019 hPa 19 poche nuvole +18.4° perc. +18.4° Assenti 6.1 ENE max 7.5 Grecale 82 % 1021 hPa 22 nubi sparse +17.8° perc. +17.9° prob. 2 % 9.6 NE max 11.3 Grecale 84 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 18:13

