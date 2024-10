Previsioni Meteo Rosolini: il bollettino per domani giovedì 10 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Rosolini indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori piuttosto miti. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 22°C. La mattina porterà un leggero aumento delle temperature, che raggiungeranno i 27°C intorno alle 10:00, mentre la copertura nuvolosa rimarrà alta. Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale diradamento delle nuvole, ma le temperature si manterranno comunque sopra i 25°C. La sera si presenterà nuovamente con un cielo coperto, con temperature che scenderanno gradualmente.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 97% e una temperatura di 22°C. La velocità del vento si attesterà intorno ai 5,8 km/h, proveniente da Nord Ovest. Proseguendo verso l’alba, la situazione meteo non subirà significative variazioni, con temperature che si manterranno stabili attorno ai 22°C e una leggera brezza.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno fino a 27°C entro le 10:00. La copertura nuvolosa si attesterà attorno all’85%, mentre la velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 19,6 km/h. Le condizioni di umidità si manterranno elevate, intorno al 48%.

Nel pomeriggio, si prevede un parziale miglioramento, con la presenza di nubi sparse e temperature che scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 26°C. La velocità del vento continuerà a essere sostenuta, con punte di 29,7 km/h. L’umidità aumenterà fino al 70%, rendendo l’aria piuttosto umida.

La sera porterà nuovamente un cielo coperto, con temperature che si aggireranno intorno ai 22°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100% e la velocità del vento si ridurrà a 14,8 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’85%, creando una sensazione di maggiore pesantezza nell’aria.

In conclusione, le previsioni del tempo per Rosolini nei prossimi giorni indicano una persistenza di condizioni nuvolose, con temperature che si manterranno su valori miti. Si prevede un lieve miglioramento per il fine settimana, con possibilità di schiarite e temperature più gradevoli. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +22.1° perc. +21.5° Assenti 5.9 NO max 6.1 Maestrale 43 % 1011 hPa 4 cielo coperto +22.3° perc. +21.7° Assenti 5.4 O max 5.4 Ponente 42 % 1010 hPa 7 cielo coperto +25.2° perc. +24.8° Assenti 8.7 OSO max 11.8 Libeccio 39 % 1011 hPa 10 cielo coperto +27.4° perc. +27.7° Assenti 19.6 SO max 24.9 Libeccio 48 % 1011 hPa 13 cielo coperto +27.4° perc. +28.2° Assenti 23.7 OSO max 29.7 Libeccio 55 % 1009 hPa 16 nubi sparse +25° perc. +25.4° Assenti 17.1 OSO max 24.6 Libeccio 70 % 1009 hPa 19 cielo coperto +22.5° perc. +23° Assenti 14.8 O max 23.1 Ponente 85 % 1010 hPa 22 nubi sparse +22.4° perc. +22.8° Assenti 13 ONO max 15.8 Maestrale 79 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 18:26

