Previsioni Meteo Rosolini: tutti i dettagli per domani martedì 29 ottobre

Martedì 29 Ottobre a Rosolini si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un cielo che si presenterà sereno nella maggior parte delle ore. Le previsioni meteo indicano una temperatura che si manterrà attorno ai 22°C durante le ore centrali della giornata, con un leggero calo nelle ore serali. La copertura nuvolosa varierà nel corso della giornata, passando da nubi sparse al mattino a un cielo sereno nel pomeriggio e in serata. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h, rendendo l’atmosfera gradevole.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 16°C, con poche nuvole e un’umidità che si manterrà attorno al 77%. Le condizioni di calma del vento favoriranno una sensazione di freschezza, rendendo la notte tranquilla.

Nella mattina, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una temperatura che salirà fino a 19°C entro le ore centrali. La copertura nuvolosa sarà significativa, con valori che raggiungeranno il 95%. Tuttavia, nel corso della mattinata, si assisterà a un graduale diradamento delle nuvole, che lasceranno spazio a nubi sparse.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 22°C, con un cielo che si presenterà prevalentemente sereno. La copertura nuvolosa scenderà notevolmente, portandosi attorno al 40%. Le condizioni di vento rimarranno leggere, con una velocità che varierà tra i 5 e i 10 km/h, rendendo il pomeriggio ideale per attività all’aperto.

La sera si prevede serena, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 17°C. L’umidità si manterrà attorno al 70%, creando un’atmosfera fresca e piacevole. Le condizioni di calma del vento continueranno a caratterizzare la serata, con valori che non supereranno i 4 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Rosolini indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno gradevoli e un cielo prevalentemente sereno. Non si prevedono precipitazioni significative, e il clima continuerà a essere favorevole per attività all’aperto. Si consiglia di approfittare di queste giornate di bel tempo, poiché nei giorni successivi potrebbero verificarsi variazioni più marcate nelle condizioni meteorologiche.

Tutti i dati meteo di Martedì 29 Ottobre a Rosolini

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +16.6° perc. +16.2° Assenti 6.5 NNE max 7.2 Grecale 76 % 1023 hPa 5 poche nuvole +16.3° perc. +15.8° Assenti 6.9 NE max 7.8 Grecale 72 % 1023 hPa 8 cielo coperto +19.9° perc. +19.4° Assenti 5.9 E max 7.1 Levante 59 % 1025 hPa 11 nubi sparse +22.1° perc. +21.6° Assenti 8.5 SE max 6.7 Scirocco 49 % 1024 hPa 14 poche nuvole +21.8° perc. +21.4° Assenti 9.6 SSE max 7.2 Scirocco 53 % 1023 hPa 17 cielo sereno +18.4° perc. +18° Assenti 2.4 SSO max 3.2 Libeccio 67 % 1023 hPa 20 cielo sereno +17.8° perc. +17.4° Assenti 3.8 N max 3.9 Tramontana 69 % 1023 hPa 23 cielo sereno +17.3° perc. +16.9° Assenti 3.6 NNO max 3.4 Maestrale 69 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:24 e tramonta alle ore 17:03

