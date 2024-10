Previsioni Meteo Rosolini: tutti i dettagli per domani sabato 12 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Rosolini di Sabato 12 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un aumento delle temperature durante le ore centrali della giornata. La temperatura si attesterà intorno ai 24°C nel pomeriggio, mentre la copertura nuvolosa rimarrà generalmente bassa, con nubi sparse che non porteranno a precipitazioni significative. I venti saranno leggeri, con una velocità che varierà tra i 5 e i 17 km/h, rendendo l’atmosfera gradevole.

Durante la notte, le condizioni saranno di nubi sparse con una temperatura che si aggirerà intorno ai 19°C. La copertura nuvolosa sarà al 50%, e l’umidità si manterrà alta, intorno all’81%. I venti soffieranno da Nord e Nord Est, con intensità di brezza leggera.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che salirà rapidamente fino a raggiungere i 24°C entro le ore centrali. La copertura nuvolosa scenderà drasticamente, attestandosi attorno al 1-2%. I venti continueranno a provenire da Nord Est, mantenendo una velocità di circa 10-17 km/h.

Nel pomeriggio, il clima rimarrà piacevole, con poche nuvole e una temperatura massima di circa 24,6°C. L’umidità si manterrà attorno al 55%, mentre i venti si attenueranno leggermente, passando a 10 km/h. Le condizioni di serenità del cielo favoriranno attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, le nubi sparse torneranno a farsi vedere, ma senza portare piogge. La temperatura scenderà gradualmente fino a raggiungere i 19°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 64%, ma non ci si aspetta alcuna precipitazione. I venti si faranno più leggeri, con intensità di bava di vento.

In conclusione, le previsioni del tempo per Rosolini indicano una giornata di Sabato 12 Ottobre all’insegna del bel tempo, con temperature gradevoli e condizioni favorevoli per attività all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che continueranno a oscillare tra i 18°C e i 24°C, rendendo l’autunno particolarmente mite e piacevole.

Tutti i dati meteo di Sabato 12 Ottobre a Rosolini

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +18.8° perc. +18.9° Assenti 5.7 N max 6.4 Tramontana 81 % 1015 hPa 4 nubi sparse +18.5° perc. +18.5° Assenti 8.6 NNE max 9.8 Grecale 81 % 1015 hPa 7 cielo sereno +20.7° perc. +20.5° Assenti 10.6 NE max 11.3 Grecale 67 % 1017 hPa 10 cielo sereno +24.4° perc. +24.1° Assenti 13 ENE max 13.5 Grecale 46 % 1017 hPa 13 cielo sereno +24.2° perc. +24° Assenti 14.8 ESE max 13.5 Scirocco 51 % 1016 hPa 16 poche nuvole +21.7° perc. +21.6° Assenti 7.9 SE max 8.2 Scirocco 62 % 1017 hPa 19 nubi sparse +19.6° perc. +19.5° Assenti 1.3 NO max 2.7 Maestrale 74 % 1018 hPa 22 poche nuvole +18.8° perc. +18.7° Assenti 4.9 NO max 5.1 Maestrale 78 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 18:23

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.