Previsioni Meteo Rosolini: tutti i dettagli per domani sabato 26 ottobre

Le previsioni meteo per Rosolini di Sabato 26 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo costantemente coperto. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 17,9°C e i 21,3°C durante le diverse fasi della giornata. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 14,5 km/h, mentre l’umidità si attesterà attorno al 73%. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la giornata asciutta, ma con una sensazione di umidità piuttosto elevata.

Nella notte, il cielo rimarrà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 17,5°C. La velocità del vento sarà leggera, proveniente principalmente da est-nord-est, con una brezza che non supererà i 4 km/h. L’umidità sarà alta, attorno al 73%, creando una sensazione di freschezza.

Durante la mattina, le condizioni non cambieranno significativamente. Il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno fino a 21,3°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 14 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente da sud-est. L’umidità inizierà a scendere, ma rimarrà comunque sopra il 50%.

Nel pomeriggio, si registrerà un lieve calo delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 20,2°C. Il cielo rimarrà coperto e non si prevedono variazioni significative nelle condizioni del vento, che continuerà a soffiare con una brezza leggera. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 67%.

La sera porterà temperature in ulteriore diminuzione, con valori che scenderanno fino a 18,1°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà coperto e le condizioni di umidità si manterranno elevate, attorno al 72%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo la serata fresca ma non sgradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Rosolini nei prossimi giorni non mostrano cambiamenti significativi. Si prevede che il cielo rimanga prevalentemente coperto anche nei giorni successivi, con temperature che si manterranno su valori miti. La situazione meteorologica suggerisce una stabilità climatica, con un’assenza di precipitazioni e un’umidità costante. Gli amanti del sole potrebbero dover attendere qualche giorno per vedere il cielo sereno, mentre chi preferisce temperature più fresche troverà soddisfazione nelle condizioni attuali.

Tutti i dati meteo di Sabato 26 Ottobre a Rosolini

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +17.9° perc. +17.7° Assenti 2.7 E max 7.2 Levante 73 % 1023 hPa 4 cielo coperto +17.5° perc. +17.2° Assenti 4.2 ENE max 7.3 Grecale 73 % 1023 hPa 7 cielo coperto +18.7° perc. +18.4° Assenti 6.6 ENE max 10 Grecale 68 % 1024 hPa 10 cielo coperto +21° perc. +20.6° Assenti 13.4 SE max 13.6 Scirocco 55 % 1023 hPa 13 cielo coperto +21.1° perc. +20.6° Assenti 14.4 SE max 13.4 Scirocco 54 % 1022 hPa 16 cielo coperto +19.1° perc. +18.8° Assenti 11.8 ESE max 14.9 Scirocco 64 % 1022 hPa 19 cielo coperto +18.3° perc. +18° Assenti 9.3 ESE max 12.5 Scirocco 69 % 1023 hPa 22 cielo coperto +18° perc. +17.7° Assenti 9.3 ESE max 12.6 Scirocco 73 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:21 e tramonta alle ore 17:06

