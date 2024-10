Previsioni Meteo Rossano: il bollettino per domani mercoledì 30 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 30 Ottobre a Rossano indicano una giornata caratterizzata da condizioni di stabilità atmosferica e cieli sereni. Durante la notte, si registreranno nubi sparse con una temperatura che si attesterà intorno ai 15,7°C. Con il passare delle ore, le condizioni miglioreranno ulteriormente, portando a un mattino di sole e temperature in aumento, che raggiungeranno i 21°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento rimarrà contenuta, con brezza leggera proveniente prevalentemente da direzioni occidentali.

Nel pomeriggio, il bel tempo continuerà a dominare, con temperature che si manterranno attorno ai 19,5°C. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, garantendo un’ottima visibilità e un clima gradevole. La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 15,6°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, senza alcuna previsione di precipitazioni.

In sintesi, le previsioni del tempo per Rossano evidenziano una giornata di sole e temperature miti, ideale per attività all’aperto. Le condizioni meteo favorevoli si protrarranno anche nei giorni successivi, con un mantenimento di cieli sereni e temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Gli amanti del bel tempo potranno quindi godere di un clima piacevole anche nei prossimi giorni, rendendo Rossano una meta ideale per chi cerca una pausa dal freddo autunnale.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 30 Ottobre a Rossano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +15.5° perc. +15° Assenti 3.8 OSO max 5.8 Libeccio 74 % 1023 hPa 4 cielo sereno +14.8° perc. +14.3° Assenti 4.5 SO max 5.2 Libeccio 77 % 1023 hPa 7 cielo sereno +17.7° perc. +17.2° Assenti 3.1 ONO max 5 Maestrale 66 % 1023 hPa 10 cielo sereno +21° perc. +20.5° Assenti 7 NNE max 7.2 Grecale 50 % 1023 hPa 13 cielo sereno +21.2° perc. +20.6° prob. 3 % 7.4 NE max 8.4 Grecale 47 % 1021 hPa 16 cielo sereno +17° perc. +16.4° prob. 3 % 3.7 SSO max 5.1 Libeccio 63 % 1022 hPa 19 cielo sereno +16.2° perc. +15.6° Assenti 3.3 OSO max 6.2 Libeccio 65 % 1022 hPa 22 cielo sereno +15.4° perc. +14.8° Assenti 2.6 SO max 6.6 Libeccio 71 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:23 e tramonta alle ore 16:50

