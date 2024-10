Previsioni Meteo Rossano: tutti i dettagli per il weekend 25 – 27 Ottobre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 25 Ottobre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 99% e temperature intorno ai 16,9°C. Durante la mattina, si prevede un miglioramento con nubi sparse e temperature che raggiungeranno 21,7°C. Nel pomeriggio, si verificheranno piogge leggere con una temperatura massima di 21,2°C. La sera porterà un cielo più sereno e temperature in calo a 16,2°C. Sabato 26 Ottobre inizierà con cielo coperto e temperature di 15,7°C, senza precipitazioni. Domenica 27 Ottobre, il cielo rimarrà coperto fino al pomeriggio, per poi schiarirsi in serata con temperature a 15,3°C.

Venerdì 25 Ottobre

Nella notte di Venerdì 25 Ottobre, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 99%. Le temperature si attesteranno intorno ai 16,9°C, con una temperatura percepita di 16,6°C. La velocità del vento sarà di 3,1 km/h proveniente da Sud – Sud Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 4 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 76%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1026 hPa. Non si registreranno precipitazioni.

Durante la mattina, le condizioni meteorologiche inizieranno a migliorare leggermente, con nubi sparse che copriranno il 73% del cielo. Le temperature saliranno fino a 21,7°C alle 11:00, con una temperatura percepita di 21,6°C. La brezza leggera, con velocità di circa 8,4 km/h, proveniente da Nord Est, accompagnerà la mattinata. L’umidità scenderà al 64% e non si prevedranno piogge.

Nel pomeriggio, si verificheranno delle piogge leggere tra le 13:00 e le 14:00, con una temperatura massima di 21,2°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 42% e la velocità del vento sarà di 7,7 km/h. Le precipitazioni saranno minime, con un’intensità di 0,11 mm. L’umidità aumenterà fino al 69%.

Infine, nella sera, il cielo si schiarirà, passando a nubi sparse con una temperatura che scenderà a 16,2°C alle 21:00. La velocità del vento sarà di 3,1 km/h, con un’umidità che si attesterà attorno all’87%. Non si prevedono precipitazioni.

Sabato 26 Ottobre

La notte di Sabato 26 Ottobre inizierà con un cielo coperto e una temperatura di 15,7°C. La copertura nuvolosa sarà del 62% e la velocità del vento si manterrà bassa, attorno ai 4 km/h. L’umidità sarà alta, al 80%, mentre la pressione atmosferica si attesterà a 1024 hPa. Non si registreranno precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto con una temperatura che salirà fino a 21,4°C alle 11:00. La velocità del vento sarà di 7,7 km/h proveniente da Nord Est. L’umidità si manterrà attorno al 56% e non si prevedranno piogge.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche non subiranno significativi cambiamenti, con un cielo sempre coperto e una temperatura che scenderà a 19°C alle 15:00. La velocità del vento sarà di 5,4 km/h e l’umidità aumenterà fino al 75%. Non si registreranno precipitazioni.

Nella sera, il cielo rimarrà coperto, con una temperatura che si attesterà a 16,4°C alle 19:00. La velocità del vento sarà di 3,8 km/h e l’umidità si manterrà alta, attorno all’83%. Non si prevedono piogge.

Domenica 27 Ottobre

La notte di Domenica 27 Ottobre si presenterà con un cielo coperto e una temperatura di 15,8°C. La copertura nuvolosa sarà del 100% e la velocità del vento si attesterà a 4,2 km/h. L’umidità sarà al 67% e non si registreranno precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto con temperature che raggiungeranno i 21,3°C alle 12:00. La velocità del vento sarà di 5,9 km/h e l’umidità scenderà al 44%. Non si prevedono piogge.

Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno stabili con un cielo coperto e una temperatura che scenderà a 19,3°C alle 15:00. La velocità del vento sarà di 3,5 km/h e l’umidità aumenterà fino al 60%. Non si registreranno precipitazioni.

Nella sera, il cielo si schiarirà, passando a cielo sereno con temperature che scenderanno a 15,3°C alle 21:00. La velocità del vento sarà di 5,5 km/h e l’umidità si attesterà al 65%. Non si prevedono piogge.

In conclusione, il fine settimana a Rossano si presenterà con un Venerdì caratterizzato da piogge leggere, un Sabato prevalentemente nuvoloso e una Domenica che offrirà condizioni più serene. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare della Domenica per godere di un clima più favorevole.

