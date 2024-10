Previsioni Meteo Rovigo: il bollettino per domani giovedì 3 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 3 Ottobre a Rovigo indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 14°C. La pioggia leggera inizierà a manifestarsi già nelle prime ore del mattino, con un aumento dell’intensità nel corso della giornata. Le raffiche di vento si presenteranno forti, con velocità che raggiungeranno i 60 km/h nel pomeriggio, rendendo il clima particolarmente fresco e umido.

Nel dettaglio, durante la notte (00:00 – 05:00), Rovigo registrerà un cielo coperto con temperature comprese tra 14,4°C e 13,5°C. La pioggia leggera si intensificherà, portando a una probabilità di precipitazioni che si attesterà intorno al 47%. La velocità del vento varierà tra 10,7 km/h e 13,1 km/h, con direzione prevalentemente da Nord-Est.

Nella mattina (06:00 – 12:00), il maltempo continuerà a imperversare, con pioggia moderata e temperature che si manterranno attorno ai 14°C. Le precipitazioni saranno significative, con accumuli che potranno superare i 5 mm entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo punte di 29,4 km/h e raffiche fino a 48,2 km/h.

Il pomeriggio (13:00 – 17:00) si preannuncia particolarmente critico, con forti piogge e temperature che scenderanno fino a 12,5°C. Le raffiche di vento potranno superare i 60 km/h, contribuendo a un clima di burrasca moderata. Le precipitazioni continueranno a essere abbondanti, con accumuli che potrebbero arrivare a 7,77 mm.

Infine, nella sera (18:00 – 23:00), la situazione non migliorerà, con pioggia moderata e temperature che si attesteranno intorno ai 12°C. Anche in questo frangente, il vento si manterrà forte, con velocità che si aggireranno attorno ai 39 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà alta, con accumuli che continueranno a contribuire a un quadro di maltempo persistente.

In conclusione, le previsioni del tempo per Rovigo nei prossimi giorni non mostrano segnali di miglioramento immediato. Si prevede che il maltempo persista anche nei giorni successivi, con possibilità di ulteriori piogge e temperature fresche. Gli abitanti dovranno prepararsi a condizioni climatiche avverse, mantenendo alta l’attenzione sulle previsioni meteo per eventuali aggiornamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +14.6° perc. +14.4° prob. 12 % 12.5 NE max 27.6 Grecale 86 % 1006 hPa 4 pioggia leggera +14° perc. +13.7° 0.67 mm 11.4 NNE max 24.9 Grecale 87 % 1006 hPa 7 pioggia moderata +13.6° perc. +13.5° 2.12 mm 15.9 NE max 29.6 Grecale 95 % 1005 hPa 10 forte pioggia +14.3° perc. +14.3° 4.24 mm 14.1 NE max 28.5 Grecale 96 % 1005 hPa 13 forte pioggia +13.6° perc. +13.4° 4.07 mm 38 NE max 59 Grecale 93 % 1003 hPa 16 pioggia moderata +13.2° perc. +12.9° 3.09 mm 41.2 NE max 64.9 Grecale 91 % 1001 hPa 19 pioggia moderata +12.2° perc. +11.9° 1.19 mm 39.2 NE max 63.9 Grecale 91 % 1002 hPa 22 pioggia leggera +12° perc. +11.6° 0.29 mm 32.8 NNE max 55.9 Grecale 89 % 1003 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 18:44

