Previsioni Meteo Rovigo: il bollettino per domani lunedì 7 ottobre

Le previsioni meteo per Lunedì 7 Ottobre a Rovigo indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse che si trasformeranno in un cielo completamente coperto nel corso della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 11,9°C e i 18,6°C, mentre l’umidità si manterrà piuttosto alta, raggiungendo punte del 100% in serata. I venti saranno leggeri, prevalentemente da est, con velocità che varieranno tra i 4,1 km/h e i 12,7 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, con una temperatura che si attesterà intorno ai 13,9°C. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, intorno ai 13,4°C. L’umidità sarà alta, attorno al 79%, e i venti soffieranno da nord-ovest a una velocità di circa 3,6 km/h.

Nella mattina, il cielo si manterrà sereno fino alle prime ore, per poi passare a poche nuvole. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 15,1°C alle 08:00 e i 18,6°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si ridurrà leggermente, ma rimarrà comunque sopra il 60%. I venti continueranno a essere leggeri, con una velocità che si attesterà tra i 5,6 km/h e i 6,6 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà completamente coperto, con temperature che scenderanno gradualmente fino a stabilizzarsi attorno ai 16,5°C alle 18:00. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 99%. I venti si intensificheranno leggermente, con raffiche che potranno arrivare fino a 12,7 km/h.

La sera porterà un cielo completamente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 15,8°C. L’umidità continuerà a mantenersi alta, e i venti da est si faranno più consistenti, con velocità che potranno raggiungere i 10,1 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Rovigo nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori moderati. Si consiglia di prepararsi a un clima fresco e umido, con possibilità di piogge leggere nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Lunedì 7 Ottobre a Rovigo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +13.2° perc. +12.7° Assenti 4.8 NO max 5 Maestrale 81 % 1014 hPa 4 cielo sereno +12.2° perc. +11.6° Assenti 4.1 NNO max 4.6 Maestrale 84 % 1015 hPa 7 cielo sereno +13.6° perc. +13.1° Assenti 5.8 N max 6.7 Tramontana 80 % 1016 hPa 10 nubi sparse +17° perc. +16.4° Assenti 4.8 NE max 3.5 Grecale 66 % 1017 hPa 13 cielo coperto +18.5° perc. +18° Assenti 4.7 ESE max 5.7 Scirocco 61 % 1016 hPa 16 cielo coperto +17.3° perc. +17° Assenti 6.4 E max 8.8 Levante 71 % 1016 hPa 19 cielo coperto +16.3° perc. +16.1° prob. 29 % 7.1 E max 12.1 Levante 80 % 1017 hPa 22 cielo coperto +15.9° perc. +15.7° prob. 34 % 9 NE max 15.2 Grecale 85 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 18:36

