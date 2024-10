Previsioni Meteo Rovigo: il bollettino per domani mercoledì 2 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 2 Ottobre, Rovigo si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto e piogge intermittenti. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con temperature che si aggireranno attorno ai 15°C, accompagnate da una significativa umidità che raggiungerà il 93%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potrebbero arrivare fino a 12 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con temperature che scenderanno leggermente fino a 14,5°C. La probabilità di precipitazioni sarà presente, con piogge leggere che inizieranno a manifestarsi nelle prime ore del mattino.

La mattina si aprirà con piogge leggere che continueranno fino a metà giornata. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 17,4°C intorno alle 10:00. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, con un’intensità del vento che si manterrà attorno ai 10 km/h. Le previsioni del tempo per questa fascia oraria indicano anche una diminuzione della probabilità di pioggia nel corso della mattinata, ma le condizioni di umidità rimarranno elevate.

Nel pomeriggio, le piogge si attenueranno, lasciando spazio a un cielo parzialmente nuvoloso. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 16°C, mentre la copertura nuvolosa inizierà a ridursi, portando a un cielo con nubi sparse. Le condizioni di vento rimarranno leggere, con velocità che varieranno tra i 4 e i 10 km/h.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con un cielo che si presenterà sereno o con poche nuvole. Le temperature scenderanno nuovamente, attestandosi intorno ai 14°C. L’umidità, pur rimanendo alta, inizierà a diminuire, e le probabilità di pioggia diventeranno praticamente nulle.

In conclusione, le previsioni meteo per Rovigo nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Giovedì e Venerdì si prevede un cielo più sereno e temperature in aumento, con un possibile ritorno del sole. Tuttavia, è importante rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo, poiché le condizioni meteorologiche possono variare rapidamente.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 2 Ottobre a Rovigo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +15.3° perc. +15.3° prob. 36 % 7.5 NNE max 11.4 Grecale 93 % 1011 hPa 4 cielo coperto +14.6° perc. +14.6° prob. 62 % 8.7 NNE max 12 Grecale 93 % 1009 hPa 7 cielo coperto +14.6° perc. +14.5° prob. 32 % 12 ENE max 18.2 Grecale 92 % 1007 hPa 10 pioggia leggera +17.4° perc. +17.4° 0.17 mm 8.9 NE max 17.8 Grecale 83 % 1006 hPa 13 pioggia leggera +15.4° perc. +15.3° 0.38 mm 10.7 N max 12.6 Tramontana 91 % 1006 hPa 16 nubi sparse +16.3° perc. +16.3° prob. 56 % 6 N max 6.9 Tramontana 86 % 1006 hPa 19 cielo sereno +14° perc. +14° Assenti 6 NE max 6.9 Grecale 95 % 1007 hPa 22 nubi sparse +14.3° perc. +14.2° prob. 11 % 6 NNE max 7 Grecale 93 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 18:46

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.