Previsioni Meteo Rovigo: tutti i dettagli per domani domenica 6 ottobre

Le previsioni meteo per Domenica 6 Ottobre a Rovigo indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno fino a +9,7°C. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il picco nel pomeriggio, quando il cielo sarà quasi completamente coperto. Le temperature massime toccheranno i +17,8°C nel pomeriggio, mentre la sera si stabilizzeranno intorno ai +15°C. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 6,8 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno favorevoli, con un cielo sereno e una temperatura che si aggirerà intorno ai +10°C. La copertura nuvolosa sarà minima, attorno al 3%, e l’umidità si manterrà alta, intorno all’83%. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da nord, con intensità di bava di vento.

Con l’arrivo della mattina, a partire dalle ore 06:00, il cielo inizierà a coprirsi, passando da poche nuvole a nubi sparse. La temperatura salirà gradualmente, raggiungendo i +16,4°C entro le ore 11:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 93%. Anche la velocità del vento rimarrà contenuta, con direzione variabile da ovest a sud-ovest.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cielo coperto, con temperature che toccheranno il massimo di +17,8°C alle ore 14:00. La copertura nuvolosa sarà al suo apice, con valori che raggiungeranno il 97%. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno a circa +15°C. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che si manterrà al 100%. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 73%, mentre il vento continuerà a soffiare leggermente da sud.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 6 Ottobre a Rovigo evidenziano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e temperature moderate. Nei giorni successivi, si prevede un lieve miglioramento delle condizioni meteorologiche, con possibilità di schiarite e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali variazioni.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +10.2° perc. +9.5° Assenti 4 NNO max 4.3 Maestrale 83 % 1014 hPa 4 cielo sereno +9.8° perc. +9.8° Assenti 2.3 NNO max 2.8 Maestrale 83 % 1013 hPa 7 nubi sparse +11.8° perc. +11.1° Assenti 1.5 O max 1.9 Ponente 77 % 1014 hPa 10 cielo coperto +15.3° perc. +14.6° Assenti 3 SO max 4 Libeccio 64 % 1015 hPa 13 cielo coperto +17.6° perc. +16.8° Assenti 4.8 SO max 6.8 Libeccio 56 % 1013 hPa 16 nubi sparse +16.8° perc. +16.2° Assenti 3.8 OSO max 4.5 Libeccio 65 % 1013 hPa 19 cielo coperto +15.3° perc. +14.7° Assenti 3.6 S max 4 Ostro 71 % 1014 hPa 22 cielo coperto +14.9° perc. +14.4° Assenti 5.4 SSO max 6.1 Libeccio 75 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 18:38

