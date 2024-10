Previsioni Meteo Rovigo: tutti i dettagli per domani lunedì 28 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 28 Ottobre, Rovigo si troverà a fronteggiare un clima prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti per gran parte della giornata. Le previsioni meteo indicano una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 93% durante il pomeriggio, con picchi di umidità che raggiungeranno l’87% in serata. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da Ovest e Nord Ovest, con velocità che non supereranno i 7 km/h.

Durante la notte, le temperature si manterranno relativamente alte, oscillando tra i 16,5°C e i 18,6°C, con una leggera diminuzione man mano che ci si avvicina all’alba. L’umidità sarà alta, attorno all’83%, e la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1025 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che si aggireranno intorno ai 17,2°C. La brezza leggera accompagnerà la giornata, mantenendo un clima gradevole nonostante la mancanza di sole. La copertura nuvolosa si manterrà alta, con valori che si attesteranno attorno al 98%.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il loro picco, toccando i 21,2°C. Nonostante il cielo rimanga coperto, l’assenza di precipitazioni e la leggera brezza renderanno il clima più sopportabile. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 63%.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a calare, scendendo fino a 16,5°C. La copertura nuvolosa rimarrà costante, e l’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 87%. I venti continueranno a soffiare debolmente, mantenendo un clima fresco e umido.

In conclusione, le previsioni del tempo per Rovigo indicano una giornata caratterizzata da un clima coperto e temperature miti. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibilità di un lieve abbassamento delle temperature e un aumento della copertura nuvolosa. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il sole potrebbe tardare a farsi vedere.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +18.3° perc. +18.3° Assenti 6.2 ONO max 6.9 Maestrale 83 % 1025 hPa 5 cielo coperto +17.5° perc. +17.5° Assenti 6.3 ONO max 7.8 Maestrale 84 % 1025 hPa 8 cielo coperto +17.6° perc. +17.6° Assenti 6.7 NO max 9 Maestrale 82 % 1026 hPa 11 cielo coperto +20.1° perc. +20° Assenti 6.6 ONO max 6.8 Maestrale 70 % 1026 hPa 14 cielo coperto +21.1° perc. +21° Assenti 5.7 O max 5.4 Ponente 63 % 1024 hPa 17 cielo coperto +18.5° perc. +18.4° Assenti 5.9 O max 6 Ponente 78 % 1024 hPa 20 cielo coperto +17.3° perc. +17.3° Assenti 4.9 NO max 5 Maestrale 84 % 1025 hPa 23 cielo coperto +16.5° perc. +16.4° Assenti 5.6 ONO max 5.7 Maestrale 87 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 17:02

