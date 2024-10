Previsioni Meteo Rovigo: tutti i dettagli per domani venerdì 1 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Venerdì 1 Novembre, Rovigo si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un incremento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di +13,3°C al mattino fino a un massimo di +20°C nel pomeriggio. La velocità del vento si manterrà su valori moderati, con raffiche che non supereranno i 13,8 km/h. L’umidità, che si attesterà attorno all’84%, potrebbe rendere l’aria leggermente più fresca, soprattutto nelle ore serali.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che scenderà fino a +13,3°C. La brezza leggera proveniente da Ovest contribuirà a mantenere l’atmosfera gradevole, con un’umidità che si attesterà attorno all’89%.

Nella mattina, il sole dominerà il cielo, con temperature che si alzeranno rapidamente fino a raggiungere i +19°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con solo poche nuvole che non influenzeranno significativamente le condizioni di luce. La velocità del vento si manterrà tra i 6 e i 10 km/h, rendendo la mattinata ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno a una leggera diminuzione della temperatura, che si stabilizzerà attorno ai +20°C. Le condizioni rimarranno comunque favorevoli, con una leggera brezza che accompagnerà il calore del pomeriggio. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 60%.

Con l’arrivo della sera, le nubi sparse continueranno a dominare il cielo, e la temperatura scenderà gradualmente fino a +14°C. L’umidità aumenterà nuovamente, portandosi attorno all’84%, mentre il vento rimarrà moderato. Le condizioni meteorologiche rimarranno stabili, senza precipitazioni previste.

In conclusione, le previsioni del tempo per Rovigo indicano una giornata di Venerdì 1 Novembre caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con un lieve aumento della nuvolosità nel pomeriggio e in serata. I prossimi giorni potrebbero riservare un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, ma senza significative variazioni di temperatura. Gli amanti del sole potranno approfittare di questa giornata per godere di attività all’aperto, mentre le serate fresche richiederanno un abbigliamento adeguato.

Tutti i dati meteo di Venerdì 1 Novembre a Rovigo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +14.4° perc. +14.2° Assenti 6.9 O max 6.8 Ponente 87 % 1024 hPa 5 cielo sereno +13.5° perc. +13.3° Assenti 8 O max 8.8 Ponente 90 % 1024 hPa 8 cielo sereno +15.5° perc. +15.2° Assenti 7.2 O max 10 Ponente 81 % 1025 hPa 11 poche nuvole +19° perc. +18.6° Assenti 9.5 O max 11.8 Ponente 66 % 1024 hPa 14 nubi sparse +20° perc. +19.6° Assenti 10.5 OSO max 13.8 Libeccio 60 % 1023 hPa 17 nubi sparse +16.8° perc. +16.5° Assenti 7.3 OSO max 7.4 Libeccio 76 % 1022 hPa 20 nubi sparse +15.3° perc. +15° Assenti 8.2 O max 8.4 Ponente 83 % 1023 hPa 23 nubi sparse +14.2° perc. +14° Assenti 8.3 O max 10.1 Ponente 87 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 16:56

