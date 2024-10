Previsioni Meteo Rozzano: il bollettino per domani domenica 13 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 13 Ottobre a Rozzano indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 14°C, mentre nel corso della mattina si assisterà a un lieve aumento, raggiungendo i 18,5°C entro mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà alta, con percentuali che toccheranno il 100% nella prima parte della giornata. I venti saranno deboli, provenienti principalmente da ovest, con velocità che non supereranno i 8 km/h.

Nel dettaglio, la notte si presenterà con cielo coperto, con temperature che scenderanno fino a 12,9°C. La mattina continuerà a mantenere un cielo nuvoloso, con temperature in aumento fino a 18°C intorno alle 11:00. La situazione non cambierà significativamente nel pomeriggio, dove si registreranno temperature massime di circa 19,2°C alle 14:00, accompagnate da un cielo ancora coperto. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con intensità che varierà tra i 3 e i 8 km/h.

Nel corso della sera, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con schiarite che porteranno a un cielo sereno o parzialmente nuvoloso. Le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo i 15,5°C alle 20:00. La notte successiva si presenterà con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 14°C.

In conclusione, le previsioni del tempo per Rozzano nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che rimarranno miti e una predominanza di cieli nuvolosi. Si consiglia di tenere d’occhio eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni potrebbero variare, specialmente con l’avvicinarsi di nuove perturbazioni. La settimana si prospetta quindi con un clima gradevole, ideale per attività all’aperto, ma con la necessità di essere pronti a eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Domenica 13 Ottobre a Rozzano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +14.4° perc. +14.2° Assenti 6 O max 7.6 Ponente 85 % 1018 hPa 3 nubi sparse +13.2° perc. +12.8° Assenti 7.7 ONO max 11.2 Maestrale 85 % 1018 hPa 6 cielo coperto +12.9° perc. +12.4° Assenti 6.8 ONO max 10.4 Maestrale 81 % 1018 hPa 9 cielo coperto +16° perc. +15.4° Assenti 7.8 O max 11.8 Ponente 67 % 1019 hPa 12 cielo coperto +18.5° perc. +18° Assenti 8 OSO max 11.2 Libeccio 62 % 1018 hPa 15 cielo coperto +19.1° perc. +18.7° Assenti 6.6 OSO max 10.4 Libeccio 63 % 1017 hPa 18 cielo coperto +16.4° perc. +16.1° Assenti 3.8 ONO max 4.2 Maestrale 77 % 1018 hPa 21 nubi sparse +15.2° perc. +14.9° Assenti 2.8 SE max 3 Scirocco 83 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:40 e tramonta alle ore 18:36

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.