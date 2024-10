Previsioni Meteo Rozzano: il bollettino per domani martedì 15 ottobre

MeteoWeb

Martedì 15 Ottobre a Rozzano si prevede una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Le previsioni meteo indicano una copertura nuvolosa quasi totale durante la mattina e il pomeriggio, con una leggera attenuazione delle nubi nella sera. Le temperature oscilleranno tra i 14,5°C e i 18,6°C, mentre la velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 7,3 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno al 90%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 14,7°C. La copertura nuvolosa sarà del 92%, con una leggera brezza proveniente da est. Con l’avanzare della mattina, le condizioni non subiranno significative variazioni; il cielo rimarrà coperto e la temperatura salirà lentamente, raggiungendo i 15°C entro le ore 07:00. L’umidità sarà elevata, attorno al 92%, e il vento continuerà a soffiare leggermente.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco massimo di 18,6°C intorno alle 14:00. Nonostante il cielo rimanga coperto, si registrerà una stabilità nelle condizioni meteorologiche, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa. L’umidità si manterrà alta, ma non si prevedono precipitazioni. La velocità del vento sarà moderata, con valori che si aggireranno attorno ai 4 km/h.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un parziale diradamento delle nubi, con la presenza di nubi sparse. Le temperature scenderanno gradualmente, arrivando a 15,1°C entro le 23:00. L’umidità rimarrà alta, ma la sensazione di freschezza sarà mitigata dalla leggera brezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Rozzano indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Si prevede un lieve miglioramento verso il fine settimana, con possibili schiarite e un abbassamento dell’umidità. Gli amanti del clima più fresco troveranno in questi giorni un’ottima occasione per godere di passeggiate all’aperto, mentre chi cerca il sole dovrà attendere un po’ di più.

Tutti i dati meteo di Martedì 15 Ottobre a Rozzano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +14.5° perc. +14.5° Assenti 2.6 E max 2.8 Levante 95 % 1020 hPa 4 cielo coperto +14.6° perc. +14.6° Assenti 3.7 ENE max 4.2 Grecale 95 % 1020 hPa 7 cielo coperto +15° perc. +15° Assenti 4 ENE max 5.5 Grecale 92 % 1021 hPa 10 cielo coperto +16.4° perc. +16.3° Assenti 4.2 ENE max 4.8 Grecale 84 % 1021 hPa 13 cielo coperto +18.4° perc. +18.2° Assenti 4 ENE max 4.7 Grecale 74 % 1020 hPa 16 cielo coperto +17.6° perc. +17.5° Assenti 2.5 E max 3.5 Levante 79 % 1020 hPa 19 cielo coperto +15.9° perc. +15.8° Assenti 3.7 ENE max 4.1 Grecale 86 % 1020 hPa 22 nubi sparse +15.2° perc. +15.2° Assenti 5.6 NE max 6.3 Grecale 90 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:43 e tramonta alle ore 18:33

