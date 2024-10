Previsioni Meteo Rozzano: il bollettino per domani martedì 29 ottobre

MeteoWeb

Martedì 29 Ottobre a Rozzano si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteo decisamente favorevoli. Le previsioni del tempo indicano un cielo completamente sereno per l’intera giornata, senza alcuna possibilità di precipitazioni. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 15,3°C e i 20°C, con una leggera diminuzione nel corso della sera. La ventilazione sarà debole, con velocità che non supereranno i 3,4 km/h, e l’umidità si attesterà attorno all’80%.

Durante la notte, Rozzano vivrà un inizio di giornata tranquillo, con temperature che si aggireranno intorno ai 15,2°C. Il cielo rimarrà sereno e la copertura nuvolosa sarà praticamente assente. La mattina porterà un leggero abbassamento delle temperature, che scenderanno a circa 13,9°C alle 06:00, ma il clima rimarrà piacevole. Con l’avanzare della mattinata, le temperature inizieranno a risalire, raggiungendo i 19,6°C intorno a mezzogiorno. La ventilazione sarà sempre debole, contribuendo a mantenere un’atmosfera calma e serena.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco massimo di 20°C alle 14:00, prima di iniziare una leggera discesa. Il cielo continuerà a rimanere sereno, senza alcuna nuvola in vista. La sera si presenterà con temperature intorno ai 16°C, rendendo la conclusione della giornata particolarmente gradevole. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno e l’umidità si manterrà attorno al 79%.

In conclusione, le previsioni meteo per Rozzano nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli sereni e temperature gradevoli. Non si prevedono cambiamenti significativi, e il clima continuerà a essere favorevole per attività all’aperto. Domani e dopodomani, si assisterà a un leggero calo delle temperature, ma senza variazioni drastiche. Sarà quindi un periodo ideale per godere di giornate all’insegna del sole e del bel tempo.

Tutti i dati meteo di Martedì 29 Ottobre a Rozzano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +15° perc. +14.8° Assenti 0.4 ONO max 2 Maestrale 87 % 1025 hPa 4 cielo sereno +14.2° perc. +14° Assenti 3.4 O max 3.7 Ponente 89 % 1025 hPa 7 cielo sereno +14.4° perc. +14.2° Assenti 2.9 ONO max 3.2 Maestrale 88 % 1026 hPa 10 cielo sereno +18° perc. +17.7° Assenti 3.2 OSO max 2.8 Libeccio 72 % 1026 hPa 13 cielo sereno +19.9° perc. +19.6° Assenti 2.9 OSO max 2.4 Libeccio 63 % 1024 hPa 16 cielo sereno +18.2° perc. +18° Assenti 2 SO max 2.6 Libeccio 71 % 1024 hPa 19 cielo sereno +16.6° perc. +16.4° Assenti 0.9 ONO max 1.1 Maestrale 78 % 1024 hPa 22 cielo sereno +15.6° perc. +15.4° Assenti 1.2 SSO max 1.7 Libeccio 82 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 17:10

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.