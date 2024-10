Previsioni Meteo Rozzano: il bollettino per domani mercoledì 2 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo a Rozzano per Mercoledì 2 Ottobre si presenteranno caratterizzate da un clima prevalentemente nuvoloso e piovoso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che continueranno a manifestarsi anche nelle prime ore del giorno. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità elevata che contribuirà a creare un’atmosfera piuttosto umida. Le temperature oscilleranno tra i 14°C e i 16°C, mentre il vento si presenterà moderato, proveniente principalmente da est.

Nella notte, Rozzano vivrà un clima di pioggia leggera, con temperature che si attesteranno intorno ai 14°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e l’umidità si manterrà alta, raggiungendo il 91%. La velocità del vento sarà di circa 10 km/h, con raffiche che potranno arrivare fino a 23 km/h.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni non subiranno sostanziali cambiamenti. Le piogge leggere continueranno a cadere, mantenendo la temperatura attorno ai 14°C. Anche in questa fase, la copertura nuvolosa rimarrà al 100%, con un’umidità che si attesterà intorno al 96%. La velocità del vento sarà leggermente ridotta, ma comunque presente, con valori che varieranno tra 5 km/h e 8 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un lieve miglioramento, con la possibilità di vedere qualche schiarita. Tuttavia, la copertura nuvolosa rimarrà predominante, con nubi sparse che si alterneranno a momenti di cielo coperto. Le temperature potranno raggiungere un massimo di 17°C, mentre l’umidità inizierà a scendere, attestandosi attorno all’80%. La velocità del vento rimarrà moderata, con valori che si aggireranno intorno ai 4 km/h.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a essere completamente coperto, con temperature che scenderanno nuovamente a circa 14°C. L’umidità si manterrà alta, intorno al 92%, e il vento continuerà a soffiare da est, con velocità che varieranno tra 4 km/h e 6 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Rozzano nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con un clima umido e nuvoloso. Giovedì e Venerdì potrebbero presentarsi con qualche opportunità di schiarite, ma le temperature rimarranno stabili su valori moderati. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non promettono un miglioramento significativo nel breve termine.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 2 Ottobre a Rozzano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +14.3° perc. +14.1° prob. 4 % 11.4 E max 23.3 Levante 89 % 1011 hPa 3 pioggia leggera +13.9° perc. +13.8° 0.66 mm 9.8 ENE max 20.6 Grecale 95 % 1009 hPa 6 pioggia leggera +14° perc. +13.9° 0.79 mm 7.4 ENE max 14 Grecale 96 % 1007 hPa 9 cielo coperto +14.5° perc. +14.4° prob. 58 % 5.5 NE max 8.7 Grecale 94 % 1007 hPa 12 cielo coperto +15.3° perc. +15.2° prob. 60 % 2.1 SSE max 3.2 Scirocco 89 % 1006 hPa 15 cielo coperto +17.1° perc. +16.9° prob. 2 % 3.8 S max 3.4 Ostro 79 % 1005 hPa 18 nubi sparse +14.8° perc. +14.7° prob. 5 % 4.4 ESE max 4.9 Scirocco 91 % 1006 hPa 21 cielo coperto +14.6° perc. +14.5° Assenti 4.5 E max 4.8 Levante 92 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 07:26 e tramonta alle ore 18:56

