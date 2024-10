Previsioni Meteo Rozzano: il bollettino per domani venerdì 1 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 1 Novembre a Rozzano indicano una giornata caratterizzata da condizioni di stabilità atmosferica e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 14°C. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, garantendo un’ottima visibilità. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 2,8 km/h e i 4,6 km/h, proveniente principalmente da Ovest.

Nella mattina, le condizioni di bel tempo continueranno, con un cielo sempre sereno e temperature che saliranno fino a raggiungere i 19°C intorno a mezzogiorno. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, attestandosi sui 18,5°C. Anche in questa fase della giornata, la velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che si aggireranno tra i 5 km/h e i 7,4 km/h. L’umidità si manterrà su livelli moderati, intorno al 56%.

Nel pomeriggio, il bel tempo si confermerà, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 19°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera copertura nuvolosa che non influenzerà le condizioni generali. La velocità del vento potrà aumentare leggermente, raggiungendo i 9 km/h, ma senza creare disagi. L’umidità si manterrà su valori simili a quelli della mattina, intorno al 55%.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un cambiamento lieve nel cielo, che passerà da sereno a poche nuvole e nubi sparse. Le temperature scenderanno gradualmente, portandosi intorno ai 14°C. La velocità del vento rimarrà costante, con valori che si attesteranno attorno ai 6 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 79%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Rozzano indicano una giornata di bel tempo e temperature miti, con condizioni ideali per attività all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si stabilizzeranno su valori simili, rendendo l’inizio di Novembre particolarmente gradevole.

Tutti i dati meteo di Venerdì 1 Novembre a Rozzano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +14.1° perc. +13.6° Assenti 3.6 SO max 3.8 Libeccio 80 % 1025 hPa 4 cielo sereno +13.3° perc. +12.8° Assenti 4 O max 4.6 Ponente 82 % 1025 hPa 7 cielo sereno +13.3° perc. +12.8° Assenti 5.4 OSO max 6.1 Libeccio 82 % 1025 hPa 10 cielo sereno +17.3° perc. +16.7° Assenti 5.8 O max 7.2 Ponente 63 % 1025 hPa 13 cielo sereno +19.4° perc. +18.9° Assenti 7.3 OSO max 8.6 Libeccio 55 % 1023 hPa 16 cielo sereno +17.2° perc. +16.7° Assenti 6.8 OSO max 9.8 Libeccio 68 % 1022 hPa 19 cielo sereno +15.5° perc. +15.1° Assenti 6.3 O max 8.8 Ponente 75 % 1023 hPa 22 nubi sparse +14.4° perc. +14° Assenti 6.1 O max 6.5 Ponente 79 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 17:06

