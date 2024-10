Previsioni Meteo Rozzano: tutti i dettagli per domani giovedì 17 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 17 Ottobre a Rozzano indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e da piogge leggere che si alterneranno nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando intorno ai 15°C. La presenza di nuvole sarà costante, con una copertura del 100%, e il vento si presenterà con intensità variabile, prevalentemente da est, con raffiche che potranno raggiungere i 39,2 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con temperature che si attesteranno attorno ai 15°C. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 9 km/h, e l’umidità si manterrà alta, attorno al 95%. Non si registreranno precipitazioni significative.

Nella mattina, si assisterà a un incremento delle piogge, con pioggia leggera prevista tra le 08:00 e le 11:00. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 15,9°C entro mezzogiorno. La velocità del vento rimarrà costante, con valori intorno ai 10 km/h. L’umidità continuerà a mantenersi elevata, attorno al 94-95%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto e le piogge si attenueranno, ma non si escludono brevi rovesci. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 15,8°C. Il vento si presenterà ancora moderato, con raffiche che potranno raggiungere i 25 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 93%.

La sera porterà con sé un aumento delle precipitazioni, con piogge leggere che continueranno fino a tarda notte. Le temperature si manterranno sui 15,6°C, mentre il vento si intensificherà, con raffiche che potranno arrivare fino a 39,2 km/h. L’umidità raggiungerà il 97%, rendendo l’aria piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Rozzano nei prossimi giorni evidenziano una situazione di instabilità, con un cielo spesso coperto e possibilità di piogge. Si prevede che il tempo rimarrà simile anche nei giorni successivi, con temperature che si manterranno su valori miti, ma con un’alta probabilità di precipitazioni. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non offriranno molte opportunità di bel tempo nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Giovedì 17 Ottobre a Rozzano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +15.2° perc. +15.2° prob. 20 % 8.8 E max 23 Levante 95 % 1021 hPa 4 cielo coperto +15.2° perc. +15.3° prob. 26 % 9.8 ENE max 23.3 Grecale 96 % 1020 hPa 7 cielo coperto +15.3° perc. +15.4° prob. 19 % 10.5 E max 25.4 Levante 95 % 1020 hPa 10 cielo coperto +15.7° perc. +15.8° prob. 44 % 9.4 E max 23.7 Levante 95 % 1021 hPa 13 cielo coperto +16.1° perc. +16.2° prob. 29 % 9.1 E max 22.6 Levante 93 % 1019 hPa 16 cielo coperto +15.8° perc. +15.9° prob. 45 % 9.6 ENE max 25 Grecale 94 % 1018 hPa 19 pioggia leggera +15.9° perc. +16° 0.53 mm 10.9 E max 28.4 Levante 95 % 1019 hPa 22 pioggia leggera +15.6° perc. +15.8° 0.19 mm 14.6 E max 37.4 Levante 96 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:46 e tramonta alle ore 18:29

