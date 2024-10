Previsioni Meteo Ruvo di Puglia: il bollettino per domani domenica 6 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 6 Ottobre a Ruvo di Puglia indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, con temperature che si manterranno gradevoli durante la mattina e il pomeriggio. Tuttavia, nel corso della giornata, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a condizioni di cielo coperto e piogge leggere in serata. Le temperature si attesteranno intorno ai 20°C durante il giorno, mentre le minime notturne scenderanno a circa 15°C. La velocità del vento varierà, con raffiche che raggiungeranno i 20 km/h.

Nella notte, si registreranno nubi sparse con una temperatura di circa 16,1°C e una leggera brezza proveniente da Ovest-Nord Ovest. La probabilità di precipitazioni sarà alta, ma non si prevederanno piogge. Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà sereno e le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 20,5°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con una percentuale di nuvole attorno al 10%. La brezza vivace accompagnerà la giornata, mantenendo l’aria fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno a una leggera diminuzione delle temperature, che si attesteranno intorno ai 18°C. La velocità del vento si manterrà tra i 15 e i 20 km/h, con direzione prevalentemente da Nord-Nord Est. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità inizierà a salire, raggiungendo il 71%.

Con l’arrivo della sera, il cielo diventerà coperto e si assisterà a un cambiamento significativo nelle condizioni meteo. Le temperature rimarranno stabili attorno ai 17,6°C, ma la probabilità di pioggia aumenterà, con piogge leggere attese tra le 21:00 e le 23:00. Le precipitazioni saranno deboli, con accumuli di circa 0,15 mm. La brezza leggera continuerà a soffiare, ma la sensazione di umidità aumenterà.

In conclusione, le previsioni meteo per Ruvo di Puglia indicano una giornata che inizierà con condizioni favorevoli, ma che si trasformerà in un contesto più instabile con l’arrivo della sera. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della probabilità di piogge, suggerendo un cambio di stagione che porterà a condizioni più fresche e umide. Gli abitanti di Ruvo di Puglia dovranno prepararsi a un inizio di settimana caratterizzato da un clima variabile.

Tutti i dati meteo di Domenica 6 Ottobre a Ruvo di Puglia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +15.6° perc. +15.2° prob. 13 % 13.5 ONO max 21.1 Maestrale 76 % 1012 hPa 4 cielo sereno +14.9° perc. +14.5° prob. 13 % 14.8 O max 22.5 Ponente 80 % 1012 hPa 7 cielo sereno +16.8° perc. +16.3° prob. 13 % 15.9 ONO max 21.6 Maestrale 67 % 1013 hPa 10 poche nuvole +19.8° perc. +19.2° prob. 9 % 15.9 NO max 18.3 Maestrale 50 % 1013 hPa 13 nubi sparse +20.6° perc. +20.1° prob. 4 % 15.4 NNE max 18.7 Grecale 51 % 1012 hPa 16 nubi sparse +18.1° perc. +17.7° Assenti 16.7 NNE max 16.1 Grecale 69 % 1014 hPa 19 cielo coperto +17.6° perc. +17.3° prob. 8 % 9 ENE max 9.6 Grecale 71 % 1015 hPa 22 pioggia leggera +17.6° perc. +17.2° 0.15 mm 4.9 E max 6.7 Levante 71 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 18:23

