Previsioni Meteo Ruvo di Puglia: il bollettino per domani giovedì 10 ottobre

Le previsioni meteo per Giovedì 10 Ottobre a Ruvo di Puglia indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La copertura nuvolosa sarà elevata, specialmente nelle ore centrali della giornata, mentre le temperature percepite si attesteranno intorno ai 26°C. I venti, provenienti principalmente da Sud-Ovest, si presenteranno con intensità variabile, ma generalmente moderata.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si aggirerà intorno ai 19°C. La copertura nuvolosa sarà molto alta, raggiungendo il 96%, e l’umidità si manterrà attorno al 61%. I venti saranno leggeri, con velocità di circa 8,8 km/h.

Nella mattina, si assisterà a un parziale miglioramento, con la presenza di nubi sparse e temperature che saliranno fino a 23°C. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 68%, mentre l’umidità scenderà al 40%. I venti continueranno a soffiare da Sud-Ovest, con velocità che raggiungeranno i 10 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che toccheranno il picco di 26°C. La copertura nuvolosa sarà totale, al 100%, e l’umidità si manterrà attorno al 36%. I venti si faranno più intensi, con raffiche che potranno raggiungere i 20 km/h.

La sera porterà con sé un cielo ancora coperto, con temperature in lieve calo, attorno ai 21°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e l’umidità aumenterà fino al 55%. I venti continueranno a soffiare da Sud-Ovest, mantenendo una velocità di circa 12 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Ruvo di Puglia mostrano una certa stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di nuvole. Si prevede che il clima rimanga simile anche nei giorni successivi, con possibili variazioni solo nel fine settimana. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi condizioni favorevoli per attività all’aperto, pur tenendo conto della presenza costante delle nuvole.

Tutti i dati meteo di Giovedì 10 Ottobre a Ruvo di Puglia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +19.3° perc. +18.9° Assenti 7.2 SO max 9.6 Libeccio 61 % 1009 hPa 4 nubi sparse +18.8° perc. +18.2° Assenti 7 SSO max 6.9 Libeccio 55 % 1008 hPa 7 poche nuvole +21.5° perc. +20.9° Assenti 8.6 SSO max 15.7 Libeccio 46 % 1008 hPa 10 nubi sparse +25.8° perc. +25.3° Assenti 11.6 SO max 18.2 Libeccio 35 % 1007 hPa 13 cielo coperto +26.3° perc. +26.3° Assenti 9.6 SO max 20.5 Libeccio 35 % 1006 hPa 16 nubi sparse +24.4° perc. +24° Assenti 13.4 S max 24.1 Ostro 41 % 1006 hPa 19 cielo coperto +22.4° perc. +22° Assenti 14.3 SSO max 28.3 Libeccio 51 % 1006 hPa 22 cielo coperto +21.4° perc. +21.1° Assenti 11.3 SO max 22 Libeccio 56 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 18:16

