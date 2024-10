Previsioni Meteo Ruvo di Puglia: il bollettino per domani martedì 22 ottobre

MeteoWeb

Martedì 22 Ottobre a Ruvo di Puglia si presenterà con condizioni meteorologiche caratterizzate da una predominanza di cielo coperto e temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il termometro si attesterà intorno ai 18°C, mentre nella mattina si registreranno temperature che varieranno tra i 17,4°C e i 21,4°C. La copertura nuvolosa sarà significativa, con una percentuale che raggiungerà il 100% nel pomeriggio. I venti si presenteranno leggeri, provenienti principalmente da direzioni orientali, con velocità che non supereranno i 8 km/h.

Nel dettaglio, la notte inizierà con nubi sparse, con temperature che scenderanno gradualmente fino a stabilizzarsi attorno ai 18°C. La mattina si aprirà con un cielo che passerà da nubi sparse a cielo coperto, con temperature che toccheranno i 21,4°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà alta, oscillando tra il 67% e il 89%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cielo completamente coperto, con temperature che scenderanno fino a 19,2°C alle 17:00. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 6%. I venti continueranno a mantenersi leggeri, rendendo la giornata complessivamente tranquilla.

La sera porterà con sé un cielo ancora coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 18°C. La velocità del vento si ridurrà ulteriormente, creando un’atmosfera calma e serena. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 71%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Ruvo di Puglia indicano un proseguimento di condizioni simili, con un cielo prevalentemente nuvoloso e temperature che si manterranno su valori miti. Non si prevedono cambiamenti significativi, e la situazione meteorologica rimarrà stabile, rendendo possibile godere di una settimana tranquilla dal punto di vista climatico.

Tutti i dati meteo di Martedì 22 Ottobre a Ruvo di Puglia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +17.8° perc. +18° Assenti 6.6 S max 11.1 Ostro 88 % 1027 hPa 4 cielo coperto +17.5° perc. +17.6° Assenti 5.5 S max 6 Ostro 89 % 1027 hPa 7 nubi sparse +18.5° perc. +18.6° Assenti 3.6 SE max 4.9 Scirocco 85 % 1027 hPa 10 nubi sparse +20.9° perc. +20.8° Assenti 6.8 E max 7.5 Levante 70 % 1027 hPa 13 cielo coperto +21.4° perc. +21.3° prob. 2 % 7.5 ENE max 8.4 Grecale 67 % 1026 hPa 16 cielo coperto +19.8° perc. +19.8° prob. 2 % 6.3 NE max 7.2 Grecale 72 % 1027 hPa 19 cielo coperto +18.6° perc. +18.3° prob. 2 % 5 ENE max 5.7 Grecale 71 % 1028 hPa 22 cielo coperto +18.1° perc. +17.9° Assenti 2.3 ENE max 2.7 Grecale 71 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 17:58

