Previsioni Meteo Ruvo di Puglia: tutti i dettagli per domani sabato 5 ottobre

Le previsioni meteo per Sabato 5 Ottobre a Ruvo di Puglia indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, seguito da un progressivo deterioramento delle condizioni atmosferiche. Nella notte, il cielo si presenterà sereno con temperature che si attesteranno intorno ai 17°C, mentre durante la mattina si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano l’arrivo di piogge leggere, che si intensificheranno nella sera con piogge moderate.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà sereno con una temperatura di 17°C e una leggera brezza proveniente da Ovest-Sud Ovest. Le condizioni rimarranno simili fino alle prime ore del mattino, con temperature che scenderanno leggermente, mantenendosi comunque sopra i 15°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, intorno al 9%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo inizierà a mostrare poche nuvole, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 21°C intorno a mezzogiorno. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’aria gradevole. Tuttavia, già nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un cambiamento significativo: il cielo diventerà coperto e si prevedono piogge leggere a partire dalle 13:00. Le temperature cominceranno a scendere, arrivando a 18°C alle 14:00.

Nel pomeriggio, le piogge si intensificheranno, con valori di precipitazione che raggiungeranno i 0.66mm alle 17:00. Le temperature percepite scenderanno ulteriormente, portando a una sensazione di fresco. La velocità del vento aumenterà, con raffiche che potranno raggiungere i 22,1 km/h.

La sera porterà un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo, con piogge moderate che si protrarranno fino a tarda notte. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 15°C, con un’umidità che aumenterà fino all’84%. Le precipitazioni saranno più consistenti, con valori che supereranno i 1.4mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Ruvo di Puglia mostrano un trend di instabilità atmosferica. Domenica si prevede un miglioramento, ma con possibilità di rovesci sporadici. Lunedì e martedì potrebbero portare un ritorno a condizioni più stabili, con cieli sereni e temperature in aumento. Sarà importante monitorare gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti nelle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a Ruvo di Puglia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +16.8° perc. +16° Assenti 9.7 OSO max 18.1 Libeccio 54 % 1012 hPa 4 cielo sereno +16.3° perc. +15.5° Assenti 5 OSO max 7.6 Libeccio 59 % 1012 hPa 7 poche nuvole +18.1° perc. +17.4° Assenti 3.9 SSE max 10.9 Scirocco 53 % 1012 hPa 10 cielo sereno +20.7° perc. +20.1° prob. 4 % 3.6 E max 13.6 Levante 49 % 1012 hPa 13 cielo coperto +19.6° perc. +19.1° prob. 6 % 17 NE max 15.8 Grecale 56 % 1011 hPa 16 pioggia leggera +17.1° perc. +16.8° 0.34 mm 18 ENE max 20.8 Grecale 76 % 1011 hPa 19 pioggia moderata +17.1° perc. +16.8° 1.42 mm 7.8 NE max 12 Grecale 73 % 1012 hPa 22 pioggia moderata +15.8° perc. +15.6° 1.24 mm 13.8 NNO max 18.8 Maestrale 82 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 18:24

