Previsioni Meteo Salerno: il bollettino per domani domenica 13 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Domenica 13 Ottobre, Salerno si troverà ad affrontare un clima prevalentemente variabile, con un alternarsi di momenti di sereno e nuvolosità. Le previsioni meteo indicano che le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i +17,3°C della notte e i +22,6°C nel corso della mattina. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h, mentre l’umidità si attesterà attorno al 60-80% durante l’intera giornata.

Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse e una temperatura che scenderà gradualmente fino a raggiungere i +17,3°C. La copertura nuvolosa sarà attorno all’85%, con un’umidità che si manterrà alta, intorno all’83%. Le condizioni di vento saranno leggere, provenienti principalmente da est e sud-est, con velocità che varieranno tra i 3 e i 4 km/h.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Il cielo si schiarirà, portando a un clima sereno e a temperature che saliranno rapidamente fino a toccare i +22,6°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si ridurrà drasticamente, arrivando a un massimo del 4%. L’umidità, pur rimanendo elevata, inizierà a scendere, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno, con qualche nuvola che farà capolino, ma senza compromettere il bel tempo. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 21-22°C, mentre la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, raggiungendo il 37%. Le condizioni di vento continueranno a essere favorevoli, con una leggera brezza che accompagnerà il pomeriggio.

Con l’arrivo della sera, il cielo si coprirà nuovamente, portando a una maggiore nuvolosità. Le temperature scenderanno fino a 19°C, con un’umidità che si attesterà intorno al 64%. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, ma non si prevedono precipitazioni significative. Il vento rimarrà debole, rendendo la serata tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Salerno indicano una giornata di Domenica 13 Ottobre caratterizzata da un clima variabile, con temperature gradevoli e un’alternanza di sole e nuvole. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore aumento delle temperature, con condizioni di stabilità atmosferica che favoriranno un clima mite e piacevole. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per godere delle bellezze della città e della sua costa.

Tutti i dati meteo di Domenica 13 Ottobre a Salerno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +18.1° perc. +18° Assenti 4.2 ESE max 4 Scirocco 78 % 1019 hPa 3 nubi sparse +17.6° perc. +17.5° Assenti 4.6 E max 4.2 Levante 81 % 1019 hPa 6 nubi sparse +17.6° perc. +17.6° Assenti 3 E max 3.1 Levante 82 % 1019 hPa 9 cielo sereno +20.8° perc. +20.6° Assenti 4.1 SSO max 5.4 Libeccio 64 % 1020 hPa 12 cielo sereno +22.6° perc. +22.3° Assenti 9.6 SO max 10.8 Libeccio 54 % 1019 hPa 15 nubi sparse +21.8° perc. +21.5° Assenti 6.4 SO max 7.8 Libeccio 54 % 1018 hPa 18 nubi sparse +20.2° perc. +19.8° Assenti 3 NO max 6.7 Maestrale 61 % 1019 hPa 21 cielo coperto +19.3° perc. +19° Assenti 5.7 NNE max 6.1 Grecale 64 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 18:19

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.