Previsioni Meteo Salerno: il bollettino per domani mercoledì 23 ottobre

Le previsioni meteo per Mercoledì 23 Ottobre a Salerno indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e da temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 20°C, con una leggera brezza proveniente da nord-est. Con l’avanzare della giornata, si prevede un incremento della copertura nuvolosa e la possibilità di piogge leggere nel pomeriggio.

Nella notte, a partire da mezzanotte, il cielo risulterà coperto con una temperatura di 20,2°C e un’umidità del 82%. I venti saranno leggeri, con velocità che varieranno tra i 2,7 km/h e i 7,3 km/h. Le condizioni rimarranno stabili fino all’alba, quando la temperatura scenderà leggermente, mantenendosi comunque sopra i 19°C.

La mattina si presenterà con un cielo ancora coperto, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 24,5°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si ridurrà progressivamente, ma rimarrà comunque alta, attorno al 60-65%. I venti continueranno a soffiare debolmente, rendendo l’atmosfera gradevole nonostante la copertura nuvolosa.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si prevede l’arrivo di piogge leggere. Le temperature si manterranno intorno ai 23-24°C, con un aumento della probabilità di precipitazioni che raggiungerà il 30%. I venti si faranno leggermente più intensi, ma rimarranno comunque sotto i 10 km/h. Le piogge, seppur leggere, potrebbero portare un po’ di freschezza, rendendo l’aria più umida.

La sera continuerà a mostrare un cielo coperto, con temperature che scenderanno lentamente fino a circa 20°C. L’umidità rimarrà alta, attorno al 78-79%, e i venti si faranno più deboli, con velocità che non supereranno i 3 km/h. Non si prevedono ulteriori precipitazioni, ma la sensazione di umidità potrebbe rendere l’atmosfera un po’ pesante.

In conclusione, le previsioni del tempo per Salerno nei prossimi giorni indicano una stabilità meteorologica, con temperature miti e una predominanza di cieli nuvolosi. Giovedì e venerdì si prevede un miglioramento delle condizioni, con un possibile ritorno del sole e temperature che potrebbero risalire. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20.2° perc. +20.4° Assenti 4.8 NE max 5.4 Grecale 82 % 1027 hPa 3 cielo coperto +19.8° perc. +20° Assenti 5.7 NNE max 5.6 Grecale 83 % 1026 hPa 6 cielo coperto +19.6° perc. +19.8° Assenti 6.6 NE max 7.4 Grecale 83 % 1027 hPa 9 cielo coperto +22.5° perc. +22.6° Assenti 1.2 NE max 3.6 Grecale 69 % 1028 hPa 12 cielo coperto +24.5° perc. +24.6° Assenti 5.3 OSO max 6.8 Libeccio 60 % 1026 hPa 15 cielo coperto +23.2° perc. +23.4° prob. 30 % 4.5 SSO max 6.7 Libeccio 69 % 1026 hPa 18 cielo coperto +21.5° perc. +21.7° prob. 21 % 2.1 E max 2.6 Levante 79 % 1027 hPa 21 cielo coperto +20.9° perc. +21° Assenti 3.2 ENE max 3.2 Grecale 78 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:24 e tramonta alle ore 18:05

