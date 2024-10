Previsioni Meteo Salerno: tutti i dettagli per domani giovedì 24 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Salerno per Giovedì 24 Ottobre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +19,6°C e +23,8°C durante la giornata. La copertura nuvolosa sarà totale, con il 100% del cielo coperto, e non si prevedono precipitazioni significative. I venti saranno leggeri, con velocità comprese tra 1,3 km/h e 7 km/h, provenienti principalmente da direzioni variabili come Nord Est e Sud Ovest.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 20°C, con una leggera diminuzione fino a 19,6°C nelle prime ore del mattino. La mattina inizierà con un cielo coperto e temperature che saliranno gradualmente, raggiungendo i 23°C entro le ore centrali della giornata. L’umidità si manterrà alta, attorno all’84%, contribuendo a una sensazione di calore percepita leggermente superiore rispetto ai valori reali.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere lentamente, con valori che si stabilizzeranno intorno ai 22,9°C. Anche in questa fascia oraria, il cielo rimarrà coperto e non si prevedono piogge. La brezza leggera accompagnerà il pomeriggio, con raffiche di vento che non supereranno i 7 km/h. L’umidità, sebbene alta, potrebbe rendere l’aria più gradevole grazie alla leggera ventilazione.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno attorno ai 20°C. Il cielo continuerà a essere coperto, e l’umidità rimarrà elevata, intorno al 79%. Anche in questa fase, non si registreranno precipitazioni, e il vento si manterrà debole.

In conclusione, le previsioni meteo per Salerno nei prossimi giorni indicano una continuità di condizioni simili, con cieli prevalentemente nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Non si prevedono cambiamenti significativi nel meteo, con una leggera possibilità di schiarite nei giorni successivi. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi un’ottima occasione per godere delle bellezze di Salerno senza preoccuparsi di maltempo imminente.

Tutti i dati meteo di Giovedì 24 Ottobre a Salerno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20.2° perc. +20.4° prob. 7 % 2.1 NE max 2.6 Grecale 84 % 1027 hPa 3 cielo coperto +19.7° perc. +20° Assenti 2.3 NNE max 2.9 Grecale 84 % 1026 hPa 6 cielo coperto +19.8° perc. +20° Assenti 2.7 NE max 2.9 Grecale 82 % 1027 hPa 9 cielo coperto +22.2° perc. +22.2° Assenti 1.2 O max 3.7 Ponente 68 % 1027 hPa 12 cielo coperto +23.8° perc. +23.8° Assenti 6.2 SO max 6.4 Libeccio 61 % 1026 hPa 15 cielo coperto +22.9° perc. +23° prob. 4 % 5.8 OSO max 6.8 Libeccio 67 % 1025 hPa 18 cielo coperto +21.3° perc. +21.5° prob. 5 % 1.9 ONO max 5.3 Maestrale 76 % 1026 hPa 21 cielo coperto +20.6° perc. +20.8° prob. 4 % 3.3 NNE max 5.2 Grecale 79 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:25 e tramonta alle ore 17:03

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.