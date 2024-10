Previsioni Meteo Salerno: tutti i dettagli per domani sabato 12 ottobre

MeteoWeb

Sabato 12 Ottobre a Salerno si preannuncia come una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con qualche nube sparsa nel pomeriggio. Le previsioni meteo indicano temperature che si attesteranno tra i 18°C e i 22,4°C, con un leggero calo durante le ore serali. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 2,4 km/h e i 10 km/h, mentre l’umidità si manterrà su valori piuttosto elevati, intorno al 70%.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e temperature che si aggireranno attorno ai 18°C. La copertura nuvolosa sarà intorno al 75%, con una leggera brezza proveniente da est-nord est. L’umidità si manterrà alta, raggiungendo il 79%.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a un clima sereno. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 22,4°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. L’umidità inizierà a scendere, attestandosi attorno al 54%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno a una leggera diminuzione delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 21°C. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con una leggera brezza che accompagnerà il pomeriggio. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 66%.

La sera porterà un ritorno a condizioni di nubi sparse, con temperature che scenderanno fino a 18°C. La velocità del vento sarà molto bassa, con valori che non supereranno i 3 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 73%, creando un’atmosfera piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Salerno nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una leggera instabilità atmosferica. Si prevede che il clima rimanga prevalentemente sereno, con occasionali nubi sparse, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto. Domani, le temperature potrebbero subire un lieve abbassamento, ma senza particolari variazioni significative.

Tutti i dati meteo di Sabato 12 Ottobre a Salerno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +18° perc. +17.9° Assenti 6.6 ENE max 5.7 Grecale 79 % 1016 hPa 3 nubi sparse +17.4° perc. +17.2° Assenti 7.1 NE max 6.3 Grecale 78 % 1016 hPa 6 nubi sparse +17.6° perc. +17.3° Assenti 5.9 ENE max 5.6 Grecale 74 % 1017 hPa 9 cielo sereno +21° perc. +20.7° Assenti 3.5 SSO max 2.8 Libeccio 57 % 1018 hPa 12 cielo sereno +22.4° perc. +22.2° Assenti 9.6 SO max 7.5 Libeccio 54 % 1017 hPa 15 nubi sparse +21.3° perc. +21.1° Assenti 7.7 SSO max 7.8 Libeccio 62 % 1017 hPa 18 nubi sparse +19.6° perc. +19.4° Assenti 0.8 O max 4.2 Ponente 69 % 1018 hPa 21 nubi sparse +18.6° perc. +18.4° Assenti 3.2 E max 3.7 Levante 73 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 18:20

