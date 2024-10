Previsioni Meteo Salerno: tutti i dettagli per domani sabato 19 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Salerno di Sabato 19 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica. La meteo si presenterà prevalentemente nuvolosa, con piogge intermittenti che accompagneranno la giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, con una minima di circa 17,9°C e una massima che raggiungerà i 20,9°C. La presenza di umidità elevata, che si attesterà attorno al 90%, contribuirà a creare una sensazione di maggiore pesantezza nell’aria.

Durante la notte, Salerno sarà interessata da piogge moderate, con una copertura nuvolosa totale. Le temperature si aggireranno intorno ai 19°C, mentre la velocità del vento sarà moderata, proveniente da sud-sud est. Le precipitazioni continueranno a manifestarsi, con accumuli che potranno raggiungere i 3,34mm entro le prime ore del mattino.

Nella mattina, le condizioni non miglioreranno significativamente. La pioggia leggera persisterà fino a metà mattinata, con temperature che varieranno tra 19,8°C e 20,9°C. La velocità del vento si manterrà bassa, con raffiche che non supereranno i 10km/h. La probabilità di pioggia rimarrà alta, con accumuli che continueranno a manifestarsi, seppur in forma leggera.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, il cielo rimarrà coperto, e le temperature si stabilizzeranno attorno ai 19,6°C. La ventilazione sarà debole, e non si prevedono significative variazioni nelle condizioni di umidità, che continueranno a mantenersi elevate.

La sera porterà con sé un cielo ancora coperto, con sporadiche piogge leggere. Le temperature si attesteranno intorno ai 19,3°C, mentre la velocità del vento rimarrà contenuta. La probabilità di pioggia si ridurrà, ma non sarà completamente assente, con accumuli minimi previsti.

In conclusione, le previsioni del tempo per Salerno nei prossimi giorni indicano un miglioramento a partire da Domenica, quando si prevede un parziale ritorno del sole e una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, la settimana successiva potrebbe portare nuove perturbazioni, pertanto è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le proprie attività.

Tutti i dati meteo di Sabato 19 Ottobre a Salerno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +19.6° perc. +20.1° 1.17 mm 8 SSE max 10.3 Scirocco 92 % 1015 hPa 3 pioggia moderata +19° perc. +19.5° 1.49 mm 2.2 ENE max 5.2 Grecale 95 % 1014 hPa 6 pioggia leggera +19.8° perc. +20.1° 0.2 mm 2.4 NNO max 3.8 Maestrale 87 % 1013 hPa 9 pioggia leggera +20.9° perc. +21.1° 0.86 mm 5.1 SE max 6.3 Scirocco 80 % 1013 hPa 12 pioggia moderata +17.9° perc. +18.2° 3.22 mm 11.1 S max 14.3 Ostro 93 % 1014 hPa 15 cielo coperto +19.6° perc. +19.6° prob. 80 % 2.7 NE max 4.9 Grecale 76 % 1013 hPa 18 cielo coperto +19.5° perc. +19.5° prob. 80 % 2.4 NE max 2.7 Grecale 77 % 1014 hPa 21 cielo coperto +19.4° perc. +19.5° prob. 52 % 4.3 E max 6 Levante 79 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 18:10

