Previsioni Meteo Salerno: tutti i dettagli per domani venerdì 4 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Salerno di Venerdì 4 Ottobre evidenziano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di instabilità, con piogge leggere che si registreranno durante la notte. Con il passare delle ore, si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche, che porterà a un pomeriggio prevalentemente nuvoloso, ma senza precipitazioni significative. La sera si presenterà serena, con temperature in calo e un’ulteriore stabilizzazione del meteo.

Durante la notte, le condizioni saranno di pioggia leggera, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 20,7°C, con una temperatura percepita leggermente superiore a 21,2°C. La velocità del vento sarà di circa 16,6 km/h, proveniente da Ovest-Sud Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 24,8 km/h. L’umidità sarà alta, intorno al 92%, e si registreranno piccole quantità di pioggia, con un accumulo di 0,82 mm.

Con l’arrivo della mattina, il meteo inizierà a migliorare, con una diminuzione delle precipitazioni. Le temperature si manterranno intorno ai 19-21°C, mentre la copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente. Le condizioni di vento rimarranno simili, con velocità che varieranno tra 12 e 17 km/h. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 63% entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, il cielo sarà prevalentemente coperto, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 75%. Le temperature raggiungeranno un massimo di 21,6°C, con una temperatura percepita di 21,2°C. Le condizioni di vento rimarranno moderate, con velocità che si aggireranno attorno ai 17 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità continuerà a mantenersi su livelli accettabili, intorno al 52%.

La sera porterà un netto miglioramento, con cieli sereni e temperature in calo, che scenderanno fino a 18,3°C. La velocità del vento diminuirà ulteriormente, portandosi a circa 5 km/h, e l’umidità si stabilizzerà attorno al 60%. Le condizioni di meteo sereno favoriranno una serata piacevole, ideale per attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Salerno nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con un weekend che si preannuncia stabile e soleggiato. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, rendendo possibile godere delle bellezze della città e delle sue attrazioni. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, ma al momento si prospetta un clima favorevole per le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 4 Ottobre a Salerno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +20.7° perc. +21.2° 0.82 mm 16.6 OSO max 24.8 Libeccio 92 % 1005 hPa 3 nubi sparse +19.5° perc. +19.5° prob. 53 % 14 OSO max 18.8 Libeccio 75 % 1007 hPa 6 nubi sparse +19.5° perc. +19.3° prob. 53 % 13.5 O max 19.7 Ponente 69 % 1009 hPa 9 nubi sparse +20.8° perc. +20.4° Assenti 14.8 SO max 21.7 Libeccio 56 % 1010 hPa 12 nubi sparse +21.5° perc. +21.1° prob. 6 % 17.6 OSO max 22.6 Libeccio 54 % 1010 hPa 15 nubi sparse +21.3° perc. +20.9° prob. 6 % 16.1 OSO max 24.6 Libeccio 51 % 1010 hPa 18 nubi sparse +19.8° perc. +19.4° prob. 3 % 8.7 O max 13.8 Ponente 60 % 1011 hPa 21 cielo sereno +18.9° perc. +18.4° prob. 2 % 2.2 OSO max 4.8 Libeccio 60 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 18:33

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.